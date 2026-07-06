Cabra estrena un portal municipal para conectar empresas y demandantes de empleo

Las empresas de Cabra ya disponen de una nueva vía para hacer llegar sus ofertas de empleo a potenciales candidatos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un portal de empleo integrado en su página web municipal que permitirá a las empresas interesadas remitir sus vacantes para su difusión pública, de manera que cualquier persona desempleada, en búsqueda activa de trabajo o interesada en cambiar de empleo pueda consultar de forma rápida y sencilla las oportunidades laborales disponibles en el tejido empresarial egabrense.

La iniciativa ha sido presentada por el alcalde, Fernando Priego, acompañado por las delegadas municipales de Nuevas Tecnologías y Comunicación y de Desarrollo Local, Sara Alguacil y Toñi García, respectivamente. El nuevo servicio nace con el objetivo de acercar la oferta y la demanda laboral mediante un canal más directo entre empresas y trabajadores.

El regidor explicó que la propuesta surge tras distintos encuentros mantenidos con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cabra (AECA) y con representantes de empresas de diferentes sectores de la localidad, donde se detectó una necesidad común: la dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo y encontrar perfiles adecuados.

“Muchas empresas nos trasladaban problemas para localizar trabajadores que respondieran a sus necesidades”, señaló Priego, quien defendió la creación de una herramienta “útil, rápida y sencilla”.

El alcalde incidió en que este portal no pretende sustituir a los canales públicos ya existentes, como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sino complementarlos con una alternativa “más cercana y ágil” que facilite el contacto entre empresas y candidatos.

La nueva plataforma funcionará como un escaparate digital de ofertas laborales, aunque el Ayuntamiento no participará en los procesos de selección. En este sentido, Sara Alguacil aclaró que el Consistorio actuará únicamente como canal de difusión. “El Ayuntamiento no forma parte de la selección; simplemente facilita el acceso y la comunicación entre ambas partes”, indicó.

Por su parte, Toñi García explicó que la herramienta responde a una situación detectada en el ámbito socioeconómico local. “Hay empresas con dificultades para encontrar personal y personas que muchas veces no saben dónde acudir para entregar su currículum”, afirmó.

Desarrollo local

Priego, enmarcó esta nueva medida dentro de la estrategia municipal de apoyo al empleo y al desarrollo económico local. En este contexto, recordó que el Ayuntamiento seguirá impulsando programas de empleo promovidos junto a otras administraciones y pondrá en marcha tres nuevas escuelas taller en las próximas semanas.

Además, destacó el incremento de las ayudas municipales dirigidas a empresas, autónomos y pymes, tras incorporar 152.000 euros adicionales a los 98.000 ya contemplados inicialmente en las cuentas municipales. Esta ampliación permitirá alcanzar los 250.000 euros destinados a ayudas directas para la contratación, el impulso de nuevas actividades económicas y el fortalecimiento del tejido empresarial local.

El regidor también puso en valor la evolución registrada en los indicadores laborales de la ciudad durante los últimos años. Según recordó, Cabra ha pasado de superar las 2.060 personas desempleadas y una tasa de paro superior al 21% en 2012 a registrar actualmente 925 personas desempleadas y una tasa inferior al 10%.

Las empresas interesadas en utilizar el nuevo servicio deberán enviar las características de sus ofertas al correo electrónico empleolocal@cabra.es. A partir de ese momento, el Ayuntamiento habilitará la información correspondiente en la web municipal, incluyendo el enlace a la plataforma de la empresa o, en su defecto, un formulario habilitado para que los interesados puedan remitir directamente sus currículums.