El Ayuntamiento de Montilla activa un operativo especial para garantizar la seguridad en la Feria de El Santo del 8 al 14 de julio

El Ayuntamiento de Montilla activará durante la Feria de El Santo 2026 un dispositivo especial de seguridad en el recinto ferial y en las actividades programadas, con la participación coordinada de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios, bomberos y seguridad privada para garantizar espacios seguros de convivencia y disfrute para vecino y visitantes.

El operativo municipal contempla un refuerzo de medios durante los días y horarios de mayor afluencia de público, con el objetivo de mantener la normalidad en el recinto ferial y agilizar la respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la celebración. La coordinación entre los distintos cuerpos y servicios será uno de los ejes principales de un dispositivo que permanecerá activo durante toda la feria, cuyos actos centrales arrancan este miércoles y se extenderán hasta el martes 14 de julio.

El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, ha destacado que “queremos que la Feria de Montilla continúe siendo, como durante tantos años, un referente de seguridad y un espacio de tranquilidad donde todas las personas asistentes se sientan en un entorno seguro”. Para ello, ha subrayado “la coordinación que existe entre todos los cuerpos que intervienen durante estos días”. La Policía Local desarrollará un dispositivo formado por alrededor de 600 horas de servicio, entre turnos ordinarios y extraordinarios. A esta labor se sumará la coordinación con la Guardia Civil, que reforzará su presencia con efectivos del Puesto de Montilla y con el apoyo de la Comandancia de Córdoba en las jornadas en las que se prevé una mayor asistencia de público.

De igual modo, Protección Civil establecerá su puesto de coordinación en el entorno de Envidarte, donde también habrá presencia de servicios sanitarios. Esta ubicación permitirá reducir los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia y facilitará la intervención de los equipos desplegados en el recinto ferial. Por otro lado, el dispositivo contará igualmente con la participación de Bomberos del Parque de Montilla, especialmente durante el espectáculo pirotécnico previsto para la medianoche del martes al miércoles 15 de julio en la rotonda de acceso a la barriada de La Toba. Con motivo de esta actividad, se establecerán las correspondientes restricciones de estacionamiento en el perímetro de seguridad.

Imagen de archivo de la Feria de Montilla. / José Antonio Aguilar

Presencia de segurida privada

También habrá presencia de seguridad privada en el recinto ferial, dentro de un operativo que persigue reforzar la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y contribuir al buen desarrollo de la feria en los momentos de mayor concentración de personas. La intervención conjunta de todos los servicios busca que la celebración mantenga sus habituales condiciones de seguridad y convivencia. En materia de movilidad, se mantendrán los cortes de tráfico habituales, con el cierre de la Avenida de Europa a partir de las 20.00 horas y del camino de la Zarza desde el mediodía. Como novedad, este año se incorporará un vigilante encargado de controlar el acceso a los aparcamientos reservados para feriantes y personas con movilidad reducida.

Asimismo, el horario unificado de cierre de todas las casetas quedará establecido a las 6.00 de la mañana. Esta medida se aplicará al conjunto del recinto ferial durante la celebración de la Feria de El Santo, dentro de la organización general prevista para facilitar el desarrollo de la actividad festiva.

Zonas de aparcamiento

Durante la Feria en honor de san Francisco Solano estarán habilitadas diferentes zonas de aparcamiento para facilitar el acceso al recinto. Entre ellas figuran el espacio situado frente a la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, la explanada junto al antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda —excepto durante la última jornada, con motivo de la sesión de fuegos artificiales— y el aparcamiento del supermercado Lidl. La organización de la feria contempla también medidas específicas para ordenar la circulación en el entorno del recinto y evitar incidencias en los accesos. "El control de los aparcamientos reservados pretende garantizar que estos espacios puedan ser utilizados por las personas a las que están destinados, especialmente feriantes y usuarios con movilidad reducida", ha detallado Valeriano Rosales.

Desde el Área de Seguridad Ciudadana se ha realizado, además, un llamamiento a la colaboración ciudadana durante estos días, especialmente para prevenir robos en viviendas y casas de campo durante el periodo estival. En este sentido, se recomienda comunicar cualquier movimiento sospechoso a la Policía Local o a la Guardia Civil, además de evitar publicar ausencias del domicilio en redes sociales y adoptar medidas preventivas básicas.

Valeriano Rosales ha señalado que la colaboración ciudadana vuelve a ser fundamental para disfrutar de una feria segura y ha afirmado que “Montilla siempre es un referente de convivencia y, con la implicación de todos los servicios y de la propia ciudadanía, estamos seguros de que viviremos una gran Feria de El Santo 2026”.

El dispositivo permanecerá activo durante toda la celebración y se ajustará a los momentos de mayor afluencia, con especial atención a los horarios de más concentración de público en el recinto ferial, a los accesos, a las zonas de aparcamiento y al desarrollo de las actividades programadas.