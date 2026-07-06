El aceite de Lucena planea un nuevo plan de comunicación hasta 2027 y potenciará el consumo entre jóvenes

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena reedita, para la presente anualidad, un importe de 20.500 euros. El alcalde, Aurelio Fernández; y el presidente del consejo regulador, Francisco de Mora, han rubricado la renovación de este acuerdo bilateral, en presencia, igualmente, del nuevo secretario general de la entidad, Juan Carlos Cantero.

Como elementos troncales, la DOP se compromete a fortalecer las acciones promocionales, distribuidos por diferentes latitudes del panorama nacional e internacional, y propagadas en actos institucionales de la administración local y otras acciones específicas del área de Turismo.

Nuevo plan de comunicación y formación

Actualmente, la entidad oleícola redacta un nuevo plan de comunicación, con una perspectiva temporal asociada al año 2027, y fortalecerá las iniciativas orientadas a elevar el consumo entre el público infantil y joven, expandiendo los beneficios del aceite de oliva virgen extra para la salud, a través de la dieta mediterránea y su componente histórico. El consejo regulador engloba a diez municipios y, por lo demás, también proseguirá avanzando en actividades relacionadas con el oleoturismo.

En el mismo acto, Fernández y De Mora han firmado el convenio correspondiente a la Cooperativa Olivarera de Lucena, con una aportación municipal de 5.270 euros, más otros 1.000 inyectados por la propia organización agrícola, destinada al desarrollo del programa anual de formación, sobre materias como la poda del olivar, el modelo intensivo o el uso de productos fitosanitarios.