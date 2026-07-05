El yacimiento íbero-romano de Torreparedones vive su mayor transformación, pero sigue cerrado por el mal estado de los accesos

El yacimiento de Torreparedones en el municipio cordobés de Baena, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Andalucía, vive sus momentos de mayor esplendor tras décadas de olvido. Con una inversión pública que supera los dos millones de euros en los últimos tres años, el enclave íbero-romano experimenta una transformación sin precedentes que busca devolverle el protagonismo que merece en el mapa del patrimonio histórico español.

Sin embargo, mientras las máquinas trabajan a contrarreloj para rehabilitar edificios milenarios, las puertas del recinto permanecen cerradas al público. El camino de acceso, gravemente dañado por las lluvias, se ha convertido en el último obstáculo para que los visitantes puedan contemplar in situ una de las joyas arqueológicas de la provincia de Córdoba.

Las termas, la gran apuesta culminada tras años de incertidumbre

El proyecto estrella ha sido la restauración integral de las termas romanas, cuyo presupuesto de 1,2 millones de euros ha sido financiado a través del programa 1,5% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Concedida inicialmente en 2019, esta intervención estuvo paralizada más de un año hasta que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baena, que tomó posesión en junio de 2023, logró desbloquear la situación mediante un proyecto modificado y nuevas autorizaciones de la Junta de Andalucía.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Hermanos Campano durante once meses efectivos, han concluido oficialmente este mes de julio. Las actuaciones han incluido la instalación de una nueva cubierta protectora sobre el edificio termal principal, la mejora del sistema de evacuación de aguas, la consolidación estructural de elementos constructivos deteriorados y la restauración de la tubería de plomo aparecida en la atarjea de desagüe del lado sur.

El Foro Romano recupera su esplendor tras una compleja restauración patrimonial

La restauración del Foro Romano de Torreparedones, corazón político, religioso y administrativo de esta antigua ciudad, ha supuesto una de las actuaciones patrimoniales más relevantes realizadas en la provincia de Córdoba durante la última década. El proyecto ha permitido recuperar uno de los conjuntos monumentales romanos mejor conservados de Andalucía mediante una intervención basada en criterios de conservación y respeto absoluto a los restos originales.

El origen de esta actuación se remonta a 2015, cuando el Ayuntamiento de Baena solicitó al Ministerio de Fomento una ayuda con cargo al programa del 1,5 % Cultural para restaurar el foro. La financiación fue concedida definitivamente en 2019, ampliándose posteriormente el proyecto para incluir también las termas romanas, con una inversión global de 1,2 millones de euros, financiada mayoritariamente por el Estado y con aportación municipal.

Las obras fueron ejecutadas por la UTE Salmer Cantería y Restauración S.L.–González Soto S.A., bajo la dirección de un equipo multidisciplinar de arquitectos, restauradores y arqueólogos. La intervención consistió en desmontar, consolidar y recolocar el pavimento original del foro, restaurar la Curia, los pórticos, el templo y otros edificios monumentales, además de mejorar el sistema de drenaje y consolidar estructuras que habían quedado expuestas tras las excavaciones arqueológicas.

Durante la ejecución aparecieron nuevos hallazgos que obligaron a redactar un proyecto modificado, autorizado por el Ministerio en 2024, incorporando actuaciones como la restitución de un banco monumental, la restauración de una conducción romana de plomo y la consolidación de la cimentación del templo, sin incrementar el presupuesto inicial.

El castillo medieval de Torreparedones. / Juan Carlos Roldán

La torre norte, una intervención de urgencia patrimonial

Mientras las termas y el foro representan proyectos de gran envergadura, la torre norte del castillo requiere una intervención urgente. En junio de 2026, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba autorizó finalmente las obras de restauración de esta estructura que supera los seis metros de altura y que actualmente permanece apuntalada con una estructura provisional para evitar riesgos de colapso.

El proyecto aprobado incluye investigación arqueológica con sondeos previos, mejora de cimentación mediante inyecciones armadas de cemento, tratamientos de limpieza, preconsolidación e inyección de mortero de cal natural en paramentos, y protección de coronaciones sellando remates superiores respetando el perfil irregular original.

Esta intervención cierra el círculo de restauración del castillo medieval, cuyos trabajos comenzaron en 2009-2013 con la Torre del Homenaje (torre sur) y continuaron en 2019 con la rehabilitación de espacios interiores del sector oriental, culminando en 2021-2023 con la recuperación de las murallas orientales.

Tecnología de vanguardia para una la reconstrucción virtual

No todo son piedras y mortero en Torreparedones. La innovación tecnológica también tiene su espacio en este yacimiento. En marzo de 2022, investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO) publicaron en la prestigiosa revista Heritage Science del grupo Nature la reconstrucción virtual 3D de la Casa del Panadero (Baker's House), convirtiéndose en la primera domus reconstruida digitalmente en Torreparedones.

Este proyecto pionero ha permitido preservar digitalmente el patrimonio mediante documentación gráfica exhaustiva, representando el grado de evidencia histórico-arqueológica y ofreciendo a los visitantes la posibilidad de visualizar la reconstrucción mediante códigos QR in situ. Una herramienta educativa y turística que marca el camino hacia la digitalización del patrimonio.

El gran desafío ahora son los accesos

Pese al éxito de las intervenciones, Torreparedones enfrenta un desafío logístico de primer orden: el camino de acceso al yacimiento está gravemente dañado por las lluvias y requiere una reparación urgente. Esta situación ha obligado a mantener el recinto cerrado al público incluso después de culminadas las obras de restauración. "Es paradójico que tengamos un yacimiento restaurado con los más altos estándares de calidad pero que no podamos abrirlo porque el camino no reúne las condiciones mínimas de seguridad", reconocen fuentes del consistorio baenense.

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La solución pasa por una mejora urgente de la carretera autonómica que une Baena con Cañete de las Torres, una infraestructura que requiere inversión de la Junta de Andalucía y que se ha convertido en la asignatura pendiente para completar la puesta en valor del enclave.