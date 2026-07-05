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Nuevo incendio forestal en el norte de Córdoba: el Infoca actúa ahora en Peñarroya-Pueblonuevo

El fuego se ha declarado en el paraje de La Castilleja y en él intervienen medios aéreos y terrestres

Imagen del incendio en Peñarroya.

Imagen del incendio en Peñarroya. / CÓRDOBA

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Efectivos aéreos y terrestres del Infoca trabajan en un incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo, en la provincia de Córdoba.

Según informa el servicio público de extinción, el fuego se ha declarado a las 17.10 horas en el paraje de La Castilleja. En la zona intervienen dos aviones anfibios ligeros, un helicóptero ligero, 21 profesionales y dos camiones autobomba.

Segundo incendio del fin de semana

Se trata del segundo incendio forestal declarado en Córdoba durante este fin de semana. El primero se produjo en la tarde del sábado, también en la zona norte de la provincia, concretamente en el término municipal de Los Blázquez, donde fue necesaria la intervención del Infoca.

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Ese incendio fue dado por controlado sobre las 14.00 horas de este domingo, aunque los efectivos continúan trabajando en labores de liquidación y extinción.

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