El equipo de Montillanos gana las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches y revalida su título

El equipo Montillanos, de la localidad cordobesa de Montilla, se ha coronado como ganador de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches que se han celebrado este fin de semana en Añora. De esta manera revalidan su título, ya que también se alzaron con el primer puesto el pasado año.

Desde la noche del viernes, los 48 equipos participantes, con casi 1.000 atletas olímpicos, se midieron en las pruebas consistentes en juegos tradicionales. Este domingo ha sido el turno para el pingané, la comba, para terminar con el porteo de cántaros con agua del pozo en la cabeza.

Los Montillanos con 648 puntos, se han impusto con autoridad. Segundos han sido La Fábrica Noriega, de Añora (595 puntos) y terceros Los Arcuceros, procedentes de Villanueva de Córdoba (593 puntos). La Cabaña de Añora fueron cuartos, y quintos, Becerros Olímpicos de Pozoblanco.

Más competitividad y récord de asistencia

El nivel y la preparación de los equipos continúa creciendo edición tras edición y la responsabilidad con la que la mayoría de las formaciones afrontan la competición ha sido destacada por la organización. Así, el equipo de Los Rompepiernas alcanzaron los 134 saltos a la comba, mientras que en pruebas como el pingané se llegaron a superar los 100 metros de lanzamiento, mientras que en el lanzamiento de adoquín de cinco kilos se alcanzaron distancias de hasta 20 metros.

La afluencia de público ha ido en aumento y el recinto ferial permaneció repleto desde la inauguración el viernes hasta en las finales de pruebas tan emblemáticas como el garrote, la soga, la cucaña o el baile de jotas. La plaza de toros también ha registrado una asistencia de más de 3.000 personas durante las pruebas de la sillita de la reina y el garrote, mientras que otras tantas se han llegado a concentrar en el campo de fútbol para presenciar la piola y la carretilla.

Vocación de continuidad

El alcalde, Bartolomé Madrid, ha destacado la convivencia cívica y la total ausencia de incidentes durante todo el fin de semana y añadió que "esto demuestra que las Olimpiadas Rurales son un ejemplo de valores y deportividad por los participantes y acompañantes y por el público"», por lo que ha afirmado que este evento "único y singular" tiene vocación de continuidad "gracias a estos cientos de jóvenes del mundo rural que demuestran un comportamiento absolutamente ejemplar".

Añora, con 1.500 habitantes, ha visto sus calles, plazas y recintos llenos para la edición 17 de las Olimpiadas Rurales con gran repercusión social y mediática "referente durante el verano en Córdoba y en Andalucía", según subrayó Bartolomé Madrid.