La Colonia de Fuente Palmera celebra 259 años de su fundación con la entrega de reconocimientos a vecinos y entidadese

Fuente Palmera ha celebrado en dos jornadas muy intensas el 259 aniversario de su fundación, conmemorando aquel 5 de julio de 1767 cuando el rey Carlos III promulgaba el Fuero de Población que daba por constituidas las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Comenzaba así la historia de la colonización. A unas tierras deshabitadas llegaron 6.000 colonos procedentes de Centroeuropa para ponerlas en explotación y construir una nueva sociedad que reflejase todas las ideas y conceptos desarrollados y proyectados por los reformadores ilustrados.

Desde hace décadas La Colonia de Fuente Palmera festeja esta efemérides con diversos actos. La presente edición ha venido marcada por las actividades deportivas. El sábado se organizó un torneo de petanca y una maratón de fútbol sala benjamín y alevín denominada Carlos III Cup.

De los 100 años a la joven con dos reconocimientos

El domingo por la mañana ha tenido lugar el clásico Paseo en Bicicleta por las calles de Fuente Palmera con un centenar de aficionados de todas las edades para visibilizar la jornada del 5 de julio y servir de prolegómeno al gran acto institucional del Día de La Colonia: la entrega de galardones a los colonos y colonas del año donde se reconoce a vecinos y entidades por sus valores de sacrificio, constancia y superación o por su trayectoria personal o profesional.

Como es tradicional, el evento se ha celebrado en la Plaza Real con la presencia de los representantes de la corporación municipal. El cronista oficial, Manuel García Reyes, ha participado con la lectura de artículos del Fuero. Asimismo, se ha brindado un pequeño homenaje a dos trabajadores del Ayuntamiento jubilados este año.

El primer colono del año homenajeado ha sido el de mayor edad, un vecino de Villalón con 100 años, José Guisado Sánchez. En la categoría de mejor expediente académico de Bachillerato el premio ha recaído en Lorena López Martínez, de Fuente Palmera. Se da la circunstancia que hace unos años ya fue colona del año por sus logros deportivos en natación, por lo que se convierte en una de las pocas personas con dos galardones, además siendo muy joven.

También han sido reconocidos como colonos del año: Adriana Crespo Mengual, estudiante del Ciclo de Patronaje y Moda del IES Colonial, ganadora de las olimpiadas de Formación Profesional, Andalucía Skills; el club Fuente Palmera Futsal benjamín por su campeonato provincial y cuarta posición en el Campeonato de Andalucía; la Asociación Deportiva de Mujeres La Colmena, en su décimo aniversario; y el Motoclub Colonos Libres y el Círculo Taurino de Fuente Palmera, por su activa labor en los últimos años.

Hijos predilectos: Antonio Arriaza y Carmen Martínez Guisado

En el apartado de hijos predilectos se homenajeó a Antonio Arriaza Montero, por su trayectoria política y social donde destacan sus veinte años como concejal de IU en el Ayuntamiento, fue alcalde pedáneo de Ochavillo del Río y persona involucrada en multitud de asociaciones y colectivos; y a Carmen Martínez Guisado, empresaria de La Ventilla, propietaria de una casa rural y de una yeguada desde hace varias décadas, donde realiza continuamente actividades ecuestres y cursos de formación.

La distinción de hijo adoptivo ha sido para Joaquín Casado Bono, maestro y cronista oficial de Posadas, que ejerció como docente en los años 60 en el colegio de La Ventilla, creando un vínculo muy especial con sus alumnos que perdura hoy día.

También se ha concedido este año la medalla de La Colonia a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fuente Palmera, con motivo de la celebración de su centenario.