Bujalance acompaña al joven Antonio Tello en su primera misa tras ser ordenado sacerdote

Bujalance vivió este fin de semana una jornada muy especial con la primera misa de Antonio Tello de la Rosa tras su reciente ordenación sacerdotal por el obispo Jesús Fernández González.

La primera misa del joven sacerdote, votiva del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen, tuvo lugar en la Catedral de la Campiña de Bujalance, que registró una gran afluencia de público. Familiares, amigos, vecinos, cofradías y distintos colectivos parroquiales acompañaron al nuevo sacerdote en una ceremonia muy seguida por la localidad.

Antonio Tello presidió la misa, que contó con la participación de una treintena de sacerdotes. La parte musical estuvo a cargo del Coro del Seminario San Pelagio y de la Coral Pedro Lavirgen, que acompañaron los principales momentos de la celebración.

Una celebración arropada por todo el pueblo

Entre los asistentes se encontraban sus padres, su hermano, sus abuelas y otros familiares, además de representantes de la Agrupación de Cofradías, cofradías de Pasión y Gloria, Adoración Nocturna, grupos parroquiales, catequistas, miembros del Corazón de Jesús y numerosos vecinos que llenaron el templo.

Durante la homilía, Antonio Tello pronunció unas palabras cercanas en las que compartió el sentido de su vocación y su voluntad de servicio a los demás desde el sacerdocio.

Uno de los momentos más emotivos llegó al final de la misa, cuando el nuevo sacerdote recibió la felicitación de los sacerdotes y de los asistentes, que quisieron mostrarle personalmente su apoyo en esta nueva etapa.

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El joven bujalanceño Antonio Tello de la Rosa acompañado por numerosos compañeros en su primera misa. / J. Escamilla

La jornada concluyó con una cena de hermandad en su honor, celebrada en el patio del Centro de Secundaria SAFA de Bujalance, donde familiares, amigos y vecinos continuaron compartiendo una cita marcada por el afecto y el acompañamiento de todo el pueblo.