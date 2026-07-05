El archivo que rescató la memoria de varias generaciones en Cabra

Una boda celebrada en los años cincuenta. La fotografía de una cuadrilla de aceituneros al término de la jornada. Un grupo de escolares posando ante una antigua fachada ya desaparecida. La imagen de una calle que hoy apenas se parece a la que conocieron varias generaciones de egabrenses. Fotografías que durante décadas permanecieron guardadas en álbumes familiares, cajones o cajas de zapatos y que, gracias a una iniciativa nacida desde la ciudadanía, han encontrado una nueva vida y un valor que trasciende lo personal para convertirse en patrimonio colectivo.

Eso es lo que ha logrado Cabra en el Recuerdo, un proyecto impulsado por un grupo de egabrenses con Rafael Luna Leiva al frente, que desde el año 2013 ha conseguido reunir más de 44.000 fotografías históricas de Cabra, conformando uno de los mayores archivos gráficos populares existentes actualmente en la provincia de Córdoba.

Lo que comenzó hace años como un sencillo intercambio de imágenes antiguas a través de redes sociales se ha transformado en una auténtica herramienta de conservación de la memoria colectiva. A medida que las fotografías se compartían, surgían nuevas aportaciones, se identificaban personas y lugares, se corregían fechas y aparecían historias que permanecían ocultas en los recuerdos familiares.

Ancianos del asilo tomando café en el santuario de la Virgen de la Sierra, en el año 1955. / Rafael Ruiz Romero/Calvo/Rafael Luna

«Desde el principio entendimos que no estábamos recopilando únicamente fotografías, sino también historias de vida», explica Luna, que destaca el carácter colaborativo del proyecto como una de las claves de su éxito. «Cada imagen aporta información sobre cómo vivían nuestros padres y abuelos, cómo eran las calles, los comercios, las fiestas o los trabajos que marcaron una época».

El crecimiento del archivo ha sido posible gracias a la implicación de cientos de vecinos que han abierto sus colecciones particulares para compartir documentos gráficos que, en muchos casos, nunca habían salido del ámbito familiar. La digitalización de ese material ha permitido garantizar su conservación y facilitar su difusión entre investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en la historia local.

Foto de grupo de alumnas de las Escolapias en los años 60 del pasado siglo. / Rafael Ruiz Romero/Calvo/Rafael Luna

Miles de imágenes reunidas que permiten recorrer buena parte de la historia contemporánea de Cabra. En ellas aparecen escenas cotidianas que reflejan la evolución social, económica y urbanística de la ciudad, desde antiguos negocios a plazas desaparecidas, pasando por construcciones ya transformadas, celebraciones populares, actividades agrícolas, acontecimientos deportivos y momentos familiares entre otros, que forman parte de la memoria compartida de varias generaciones.

Fuente de primer orden

El archivo constituye además una fuente documental de primer orden para estudiar los cambios experimentados por la ciudad durante el último siglo.

A través de las fotografías puede observarse la transformación del paisaje urbano, la modernización de infraestructuras, la evolución de las costumbres y la desaparición de oficios tradicionales que durante décadas fueron fundamentales para la economía local.

Fuente de ranas en el parque Alcántara Romero tomada en el año 1926. / Rafael Ruiz Romero/Calvo/Rafael Luna

Los fondos también han servido para rescatar el trabajo de numerosos fotógrafos profesionales y aficionados que documentaron la vida cotidiana de Cabra durante buena parte del siglo XX.

Sus imágenes, dispersas hasta ahora en colecciones privadas, han pasado a formar parte de un patrimonio accesible para toda la comunidad.

Mucho más que nostalgia

Aunque el componente emocional es inevitable, los impulsores del proyecto subrayan que su finalidad va más allá de la nostalgia. El objetivo es preservar documentos históricos que permitan comprender mejor el pasado y transmitirlo a las nuevas generaciones.

El crecimiento de Cabra en el recuerdo ha permitido además ampliar su actividad más allá de la recopilación y difusión de fotografías. «Un proyecto que nos está permitiendo hacer publicaciones relacionadas con todos esos materiales. Llevamos publicados unos ocho libros, y los que tenemos también pendientes, porque el año que viene publicaremos dos libros muy interesantes. Además de organizar exposiciones, actividades, salida al campo y visitas guiadas para conocer el patrimonio en general y en todo su ámbito, bien patrimonio natural, histórico, artístico, etc.», señala Rafael Luna.

Día de baño ene el paraje de la Fuente de las Piedras allá por 1964 65. / Rafael Ruiz Romero/Calvo/Rafael Luna

En una época marcada por la digitalización y la rapidez de las comunicaciones, Cabra en el Recuerdo ha demostrado que la memoria sigue siendo un elemento esencial para construir identidad colectiva. La iniciativa ha conseguido convertir miles de recuerdos individuales en una historia común compartida por todo un pueblo.

Su éxito pone de manifiesto además el creciente interés social por la recuperación del patrimonio inmaterial y documental. Frente al riesgo de que muchas fotografías acabaran deteriorándose o desapareciendo con el paso del tiempo, la colaboración ciudadana ha permitido crear un archivo vivo que continúa creciendo y que sigue incorporando nuevas aportaciones.

Un legado para el futuro

Con más de 44.000 imágenes catalogadas y una comunidad cada vez más amplia de colaboradores, Cabra en el Recuerdo se ha consolidado como un referente en la recuperación de la memoria popular y que llevó al consistorio a reconocer su labor en pro de la recuperación y compilación del patrimonio fotográfico de la ciudad en el Día de Cabra del año 2017.

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Amigos de 'Cabra en el Recuerdo' celebrando el centenario de la visita de un grupo de geólogos en 1926. / Rafael Ruiz Romero/Calvo/Rafael Luna

Cada fotografía recuperada supone una ventana abierta al pasado. Pero también representa un compromiso con el futuro: el de conservar la historia cotidiana de quienes construyeron la Cabra actual y garantizar que esa memoria permanezca accesible para las generaciones venideras. Porque detrás de cada imagen hay una historia. Y detrás de este archivo ciudadano, una convicción compartida por cientos de vecinos: que los recuerdos de un pueblo también forman parte de su patrimonio.