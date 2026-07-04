Prefabricados Delta presenta un ERE que afecta al 81% de su plantilla en Puente Genil: 134 trabajadores pueden ser despedidos

La empresa Prefabricados Delta, integrada en el grupo FCC, ha comunicado la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 214 empleados de dos de sus fábricas, el 81% de la plantilla de ambas plantas, según ha indicado este viernes la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), que rechaza este procedimiento.

El ERE afecta inicialmente a 134 personas trabajadoras de la planta de Puente Genil de las 165 que conforman la plantilla y a 80 trabajadores de la planta de Humanes (Madrid) sobre un total de 99. De esta forma, se procedería al despido de 214 empleados, lo que supone el 81% de la plantilla de ambas fábricas.

El periodo de consultas se abrirá el lunes

UGT FICA ha calificado de "excesivas" las medidas presentadas por la empresa, que alega causas organizativas y productivas para justificar los despidos, y ha pedido una "importante" reducción de los trabajadores afectados.

Por ello, los departamentos técnico y jurídico del sindicato estudian la documentación preceptiva aportada por la compañía antes de la apertura del periodo de consultas, previsto para el lunes 6 de julio, señala en un comunicado.

Interior de las instalaciones de Prefabricados Delta. / Córdoba

En este, reclama a Prefabricados Delta que "entre en razón" y que negocie una "importante" minoración en el número de trabajadores que pudieran resultar afectados al término del periodo de consultas y que adopte medidas "no traumáticas y de carácter voluntario".

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Finalmente, lamenta que la solución adoptada consista en estos despidos y advierte de que los mismos tendrían "un enorme impacto en las familias afectadas y en unas comarcas que ya sufren un alto índice de desempleo".