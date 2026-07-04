Izquierda Unida y Por Andalucía critican la gestión de la Junta en La Colada y reclama soluciones definitivas frente a la contaminación

La dirección provincial de Izquierda Unida en Córdoba ha criticado la gestión que el Gobierno andaluz está realizando de la playa de La Colada tras su nuevo cierre al baño por los elevados niveles de contaminación, apenas unos días después de haber autorizado su reapertura.

Para la organización, esta forma de actuar evidencia una gestión "basada en la improvisación" que genera incertidumbre y puede "comprometer la salud" de la ciudadanía. El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha recordado que la formación ya advirtió la pasada semana de que la playa no reunía las condiciones adecuadas para el baño y ha señalado que "los hechos han vuelto a demostrar que el problema sigue existiendo y que no se puede ocultar con campañas de imagen ni con decisiones precipitadas".

"Lo preocupante es que la Junta sigue sin actuar sobre el origen del problema. La contaminación continúa ahí porque el Partido Popular se niega a afrontar las inversiones necesarias para erradicarla. Mientras tanto, se transmite una sensación de normalidad que la realidad acaba desmintiendo pocos días después", ha afirmado.

Desde Izquierda Unida consideran que la apertura de la playa tras una mejora puntual de los análisis fue una decisión precipitada. "Lo prudente habría sido esperar a contar con varios resultados consecutivos que confirmaran la estabilidad de la calidad del agua antes de permitir nuevamente el baño. No se puede gestionar un espacio de estas características a golpe de análisis aislados cuando está en juego la salud pública", ha añadido Pérez.

La organización también ha criticado la respuesta del Partido Popular tras las denuncias realizadas por IU en redes sociales. "En lugar de asumir responsabilidades, prefirieron desacreditar nuestras advertencias. Sin embargo, la realidad ha vuelto a imponerse y la playa ha tenido que cerrarse otra vez", ha señalado el coordinador provincial.

Por Andalucía pide a la Junta que afronte las infraestructuras necesarias

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha reclamado al Gobierno andaluz que “abandone las actuaciones coyunturales y afronte de una vez las infraestructuras que el norte de la provincia necesita”. "Más de 80.000 vecinas y vecinos siguen esperando una solución definitiva. Es imprescindible impulsar una potabilizadora de última generación y mejorar las depuradoras para eliminar el problema de la contaminación y garantizar un suministro de agua de calidad", ha manifestado.

Rodríguez ha insistido en que "la obligación de cualquier administración es ofrecer seguridad y certezas a la ciudadanía. No es aceptable abrir una playa y volver a cerrarla pocos días después porque eso demuestra ausencia de planificación y una gestión que no está a la altura de lo que merece el norte de Córdoba".

Izquierda Unida ha reiterado que continuará exigiendo a la Junta de Andalucía que actúe sobre las causas de la contaminación y abandone una política que, a su juicio, "prioriza la propaganda frente a las soluciones", garantizando unas infraestructuras hidráulicas que respondan a las necesidades de la comarca y protejan la salud de la población.