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Inician una campaña de recogida de firmas para que Puente Genil dedique un espacio público a Emilio Pozo Leal

Una iniciativa popular pide renombrar la avenida Presidente Adolfo Suárez en memoria del exconcejal de Festejos y aficionado al flamenco

Avenida Presidente Adolfo Suárez.

Avenida Presidente Adolfo Suárez. / Ayuntamiento de Puente Genil

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Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

Una iniciativa popular está recogiendo firmas para que Puente Genil recuerde la figura del exconcejal de Festejos, Emilio Pozo, con la rotulación de una avenida del municipio. En concreto, esta solicitud propone que la actual avenida Presidente Adolfo Suárez, pase a denominarse avenida Emilio Pozo Leal, una petición sustentada en la vinculación que Emilio siempre tuvo con las tradiciones de Puente Genil y al ser esta zona, donde se levanta la portada de la Feria Real, el lugar de paso de quienes acuden tanto al recinto ferial como de quienes integran la comitiva de la hermandad de San Marcos hacia el Parque del Garrotalillo en la jornada festiva del 25 de abril.

Emilio Pozo falleció el pasado mes de febrero a los 72 años de edad. Gran aficionado al flamenco y a la composición, trabajó con diferentes artistas dejando un magnífico legado. El sello de sus letras está muy presente en bulerías, fandangos, soleás, tarantos y otros tantos palos del flamenco, composiciones que evocan el amor, el desamor y el apego a su tierra andaluza que tanto quería y por la que sentía absoluta devoción.

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De carácter alegre, amable y campechano, Emilio Pozo era una persona comprometida con su tierra, con su pueblo y con sus ideales, algo que demostró de manera expresa durante la etapa en la que asumió responsabilidades de Gobierno, como concejal de Festejos de Izquierda Unida, donde trabajó para confeccionar carteles de gran calidad en el marco del Festival de Cante Grande Fosforito, durante los primeros años del presente siglo.

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