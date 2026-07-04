Sucesos
Un incendio forestal moviliza medios aéreos y terrestres en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez
El fuego, declarado a las 17.00 horas, mantiene desplegados 32 profesionales, cuatro aeronaves de carga y dos autobombas para contener las llamas
Un incendio forestal declarado este sábado a las 17.00 horas en el paraje Sierra del Castillo, en el término municipal de Los Blázquez, ha obligado a desplegar un importante operativo de extinción para frenar el avance de las llamas.
Según la última actualización, emitida a las 18.00 horas, trabajan en la zona un helicóptero semipesado, cuatro aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros, además de 32 profesionales del dispositivo de extinción y dos autobombas.
Los equipos continúan actuando sobre el terreno con el objetivo de estabilizar el incendio y evitar su propagación en esta zona forestal. Por el momento no se ha informado sobre la superficie afectada ni sobre posibles daños personales o materiales.
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Cierran un restaurante de la provincia de Córdoba por 'graves deficiencias' higiénicas: alimentos caducados, sin control y almacenados junto a animales
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
- Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba
- Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de la parroquia Nuestra Señora del Castillo
- El tren de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río continuará en servicio hasta 2030