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Sucesos

Un incendio forestal moviliza medios aéreos y terrestres en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez

El fuego, declarado a las 17.00 horas, mantiene desplegados 32 profesionales, cuatro aeronaves de carga y dos autobombas para contener las llamas

Incendio forestal en Los Blázquez.

Incendio forestal en Los Blázquez. / INFOCA

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Un incendio forestal declarado este sábado a las 17.00 horas en el paraje Sierra del Castillo, en el término municipal de Los Blázquez, ha obligado a desplegar un importante operativo de extinción para frenar el avance de las llamas.

Según la última actualización, emitida a las 18.00 horas, trabajan en la zona un helicóptero semipesado, cuatro aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros, además de 32 profesionales del dispositivo de extinción y dos autobombas.

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Los equipos continúan actuando sobre el terreno con el objetivo de estabilizar el incendio y evitar su propagación en esta zona forestal. Por el momento no se ha informado sobre la superficie afectada ni sobre posibles daños personales o materiales.

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