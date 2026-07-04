Reportaje
Añora, un pueblo muy olímpico
Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches atraen cada año, en el primer fin de semana de julio, a cientos de participantes de distintos lugares de España, para jugar a los juegos de siempre en forma de pruebas.
Con entusiasmo, competitividad y ganas de diversión se celebran en Añora las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches, una destacada cita estival en la comarca que tiene lugar durante el primer fin de semana de julio, y que este año cumple su edición número 17. Tras la gala inaugural y las primeras pruebas en la noche del viernes, el sábado ha concentrado la mayoría de los juegos que los cerca de 1.000 participantes en 48 equipos intentaban realizar de la mejor manera posible para sumar puntos y aspirar a los premios. De ahí que se lo tomaran muy en serio y hasta entrenen desde semanas o incluso meses antes de las pruebas.
Alejados un fin de semana de las pantallas y perdiendo todo su protagonismo la inteligencia artificial, la idea es practicar los juegos de siempre, los que se jugaban en el pasado en la calle y que por unos días son los protagonistas de estos particulares juegos olímpicos, que atraen a participantes de distintos lugares de España.
El sábado ha comenzado con el reparto de los cromos, dedicados este año a las setas. Se trata de cambiar los repetidos para lograr completar el álbum y sumar puntos.
Tras el desayuno del atleta, con sabor a la tierra, con productos Covap y aceite de la Olivarera Los Pedroches, los participantes se han trasladado a Los Pozuelos para la prueba de los mizos, derribar tacos de madera lanzando una bola. Luego ha llegado la prueba de los tiraores y con ella la precisión para lanzar una canica con una tiraera para romper platos. La seguridad es lo primero y se colocan los tiraores unas gafas para protegerse.
La mañana ha transcurrido y la alegría y el buen rollo entre los equipos ha quedado patente con los bailes animados por uno de los equipos, la charanga El Trompetón, con sus camisetas verdes.
Adoquines, sacos, zancos y cintas
Aunque cada equipo se identifica por el color de su camiseta o la combinación de ellos, los miembros de la organización se adivinan al vestir camisetas de color rojo. Son unos 120 y son los responsables de las pruebas, los que las animan y los que, con mucha seriedad, toman tiempos, miden lanzamientos, resuelven dudas y ejercen de árbitros.
Como destaca el alcalde, Bartolomé Madrid, «hablamos de familia de Olimpiadas Rurales porque hay mucha gente involucrada y todos compartimos, competimos, convivimos y fortalecemos lazos de amistad».
El día ha continuado con el singular lanzamiento de adoquín en el polígono El Cajilón. Se trata de llegar lo más lejos, mejor. Al mediodía, todos se trasladaron a la calle Pedroche para vivir la prueba de la carrera de sacos, este año personalizados y con diseño exclusivo de Covap para esta prueba.
Tras una pausa y descanso al mediodía, se ha retomado todo y a las cinco y media se realizaba la prueba de los zancos, luego la carrera de cintas, la carretilla y llegando luego a la divertida sillita de la reina en la Plaza de Toros, con Juan Madrid como destacado animador. La noche del sábado ha seguido con la final de la soga y el baile de la jota tradicional noriega, donde puntúa la correcta coreografía y hasta el vestuario.
Juegos del domingo
Este domingo seguirá el pingané, la comba y el porteo de cántaros con agua del pozo en la cabeza. Después, al mediodía, se entregarán los premios. Debido al calor no faltan los manguerazos de agua, las duchas portátiles y fijas, el agua fresca y la colocación de toldos para sombras. Sabino Luna, coordinador del evento, también destaca la igualdad en los equipos entre hombres y mujeres y la participación de muchos jóvenes.
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Cierran un restaurante de la provincia de Córdoba por 'graves deficiencias' higiénicas: alimentos caducados, sin control y almacenados junto a animales
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
- Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba
- Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches arrancan con un multitudinario desfile y homenaje a los mayores
- Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de la parroquia Nuestra Señora del Castillo