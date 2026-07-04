Añora, un pueblo muy olímpico

Con entusiasmo, competitividad y ganas de diversión se celebran en Añora las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches, una destacada cita estival en la comarca que tiene lugar durante el primer fin de semana de julio, y que este año cumple su edición número 17. Tras la gala inaugural y las primeras pruebas en la noche del viernes, el sábado ha concentrado la mayoría de los juegos que los cerca de 1.000 participantes en 48 equipos intentaban realizar de la mejor manera posible para sumar puntos y aspirar a los premios. De ahí que se lo tomaran muy en serio y hasta entrenen desde semanas o incluso meses antes de las pruebas.

Alejados un fin de semana de las pantallas y perdiendo todo su protagonismo la inteligencia artificial, la idea es practicar los juegos de siempre, los que se jugaban en el pasado en la calle y que por unos días son los protagonistas de estos particulares juegos olímpicos, que atraen a participantes de distintos lugares de España.

El sábado ha comenzado con el reparto de los cromos, dedicados este año a las setas. Se trata de cambiar los repetidos para lograr completar el álbum y sumar puntos.

Tras el desayuno del atleta, con sabor a la tierra, con productos Covap y aceite de la Olivarera Los Pedroches, los participantes se han trasladado a Los Pozuelos para la prueba de los mizos, derribar tacos de madera lanzando una bola. Luego ha llegado la prueba de los tiraores y con ella la precisión para lanzar una canica con una tiraera para romper platos. La seguridad es lo primero y se colocan los tiraores unas gafas para protegerse.

La mañana ha transcurrido y la alegría y el buen rollo entre los equipos ha quedado patente con los bailes animados por uno de los equipos, la charanga El Trompetón, con sus camisetas verdes.

Las Olimpiadas Rurales despliegan su jornada grande en Añora / Rafael Sánchez / Rafael Sánchez

Adoquines, sacos, zancos y cintas

Aunque cada equipo se identifica por el color de su camiseta o la combinación de ellos, los miembros de la organización se adivinan al vestir camisetas de color rojo. Son unos 120 y son los responsables de las pruebas, los que las animan y los que, con mucha seriedad, toman tiempos, miden lanzamientos, resuelven dudas y ejercen de árbitros.

Como destaca el alcalde, Bartolomé Madrid, «hablamos de familia de Olimpiadas Rurales porque hay mucha gente involucrada y todos compartimos, competimos, convivimos y fortalecemos lazos de amistad».

El día ha continuado con el singular lanzamiento de adoquín en el polígono El Cajilón. Se trata de llegar lo más lejos, mejor. Al mediodía, todos se trasladaron a la calle Pedroche para vivir la prueba de la carrera de sacos, este año personalizados y con diseño exclusivo de Covap para esta prueba.

Tras una pausa y descanso al mediodía, se ha retomado todo y a las cinco y media se realizaba la prueba de los zancos, luego la carrera de cintas, la carretilla y llegando luego a la divertida sillita de la reina en la Plaza de Toros, con Juan Madrid como destacado animador. La noche del sábado ha seguido con la final de la soga y el baile de la jota tradicional noriega, donde puntúa la correcta coreografía y hasta el vestuario.

Juegos del domingo

Este domingo seguirá el pingané, la comba y el porteo de cántaros con agua del pozo en la cabeza. Después, al mediodía, se entregarán los premios. Debido al calor no faltan los manguerazos de agua, las duchas portátiles y fijas, el agua fresca y la colocación de toldos para sombras. Sabino Luna, coordinador del evento, también destaca la igualdad en los equipos entre hombres y mujeres y la participación de muchos jóvenes.