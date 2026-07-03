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Juegos tradicionales

Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches arrancan con un multitudinario desfile y homenaje a los mayores

Casi mil participantes se dan cita en Añora para disfrutar de juegos tradicionales como el salto a piola, el garrote y la cucaña, entre otros

Añora abre la gran fiesta de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches

Añora abre la gran fiesta de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches

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Añora abre la gran fiesta de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches / Rafael Sánchez / Rafael Sánchez

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Antonio Manuel Caballero

Añora

Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches han comenzado, en su décimo séptima edición, y de nuevo el arranque ha sido espectacular con la concentración de los 48 equipos participantes de distintas procedencias, identificados cada uno con su camiseta de un color o de una combinación de colores, en la Plaza del Ayuntamiento para desde ahí comenzar el desfile olímpico multitudinario donde quedaron claras las ganas de participar y el buen ambiente, a lo largo de distintas calles y sin faltar los carritos para los refirigerios, hasta llegar al Recinto Ferial con la gala inaugural y el encendido de la llama olímpica, animado por el grupo de versiones On the road. Una gala repleta de emociones y momentos especiales, con más de 1.500 asistentes, y concebida este año como un homenaje a la memoria compartida a los mayores de Los Pedroches.

La gala ha dado paso a las primeras pruebas con el salto a piola en el campo de fútbol, el garrote en la plaza de toros y la cucaña en el recinto ferial. Y es que son juegos tradicionales los que constituyen las pruebas, en las que se van sumando puntos para optar a los premios el domingo.

Añora abre la gran fiesta de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches

Un desfile multitudinario ha servido para inaugurar la cita. / Rafael Sánchez / Rafael Sánchez

Programación del sábado y domingo

El sábado será cita para los mizos, los tiraores, el lanzamiento de adoquín, la carrera de sacos, los zancos, las cintas, la soga, la carretilla, la sillita de la reina y el baile de las jotas, completando así de la mañana a la noche.

El domingo terminará con el pingané, la comba y el porteo de cántaros antes de la entrega de premios.

Desde la organización destacan que en estas semanas previas los equipos han ido entrenando las pruebas porque ante todo estamos hablando de una competición que los “atletas olímpicos” se toman muy en serio. La diversión y la emoción están garantizadas hasta el domingo y no hay calor que lo impida y para ello se han habilitado duchas, agua fresca y hasta la piscina.

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El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha destacado que las Olimpiadas Rurales representan “una forma de demostrar todo lo que el mundo rural es capaz de organizar cuando existe compromiso, ilusión y trabajo colectivo” y subrayaba que “compartir, competir, convivir y fortalecer los lazos de amistad constituye la verdadera esencia del evento y ha agradecido el esfuerzo de los más de 120 voluntarios, del personal municipal y de todas las personas que hacen posible una organización que moviliza durante meses a buena parte del municipio”.

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