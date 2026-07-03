La Junta espera tener el proyecto actualizado de la variante de Cabra de la Autovía del Olivar antes de final de año

La Junta de Andalucía ha acordado la prórroga del contrato para la redacción de la actualización del proyecto de la variante de Cabra de la Autovía del Olivar (A-318), un trámite administrativo publicado el pasado 1 de julio en la Plataforma de Contratación, que permitirá continuar avanzando en una de las actuaciones pendientes para completar esta infraestructura. Así lo ha confirmado a Diario CÓRDOBA la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba, Carmen Granados.

La actuación afecta al denominado tramo 5 de la futura autovía, correspondiente a la variante de Cabra, con una longitud prevista de 8,4 kilómetros y una inversión estimada de unos 76 millones de euros. El objetivo de la Consejería es disponer del proyecto actualizado antes de que finalice este año para poder dar el siguiente paso hacia la licitación y ejecución de las obras, tal y como ya avanzó Granados durante la visita institucional que realizó el pasado mes de febrero al Ayuntamiento de Cabra.

La variante permitirá mejorar la capacidad y seguridad del actual trazado de la A-318 en su paso por el municipio egabrense, constituyendo una de las actuaciones estratégicas dentro del desarrollo de la Autovía del Olivar.

Avances en el trazado entre Cabra y Martos

La prórroga del contrato se produce después de otro avance relevante registrado hace un año. En julio de 2025, la Junta de Andalucía obtuvo la autorización ambiental unificada favorable para el tramo comprendido entre Cabra y Martos, un recorrido de alrededor de 57 kilómetros que constituye uno de los ejes principales de la futura conexión entre las provincias de Córdoba y Jaén.

La resolución ambiental afecta a los términos municipales de Cabra, Baena, Doña Mencía, Zuheros y Luque, en la provincia de Córdoba, así como a Alcaudete y Martos, en Jaén. La única excepción corresponde a un pequeño sector situado en el término municipal de Doña Mencía, que quedó pendiente de autorización ambiental.

El estudio informativo divide este recorrido en cinco tramos para facilitar su ejecución por fases. Los cuatro restantes cuentan ya con autorización ambiental. El primero, entre Jaén y Martos, tiene una longitud de 8,6 kilómetros y, a su vez, se ha subdividido para su construcción. El segundo comprende 10,83 kilómetros entre la intersección de la A-6051 y la N-432. El tercero es el correspondiente a Doña Mencía, aún pendiente. El cuarto conecta Doña Mencía con Cabra a lo largo de cuatro kilómetros, mientras que el quinto corresponde precisamente a la variante de Cabra, actualmente en fase de redacción.

Una infraestructura incluida en el Pitma 2030

La culminación de la Autovía del Olivar figura entre las actuaciones recogidas en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma 2030). Una vez completada, esta vía de gran capacidad unirá las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, mejorando la comunicación entre las principales comarcas olivareras andaluzas.

En la provincia de Jaén, el recorrido conecta actualmente Úbeda, Mancha Real y la capital jiennense, con continuidad prevista por Torredelcampo, Torredonjimeno y Alcaudete a través del actual trazado de la A-316. En Córdoba, el único tramo ya convertido en autovía es el comprendido entre Cabra y Lucena. Desde ese punto, el itinerario continúa por la A-318 hacia Puente Genil y enlazará finalmente con la A-92, en la provincia de Sevilla, a la altura de Estepa.

Con la prórroga del contrato para actualizar el proyecto de la variante de Cabra, la Junta mantiene la hoja de ruta prevista para disponer del documento técnico durante este año y seguir avanzando en la materialización de una infraestructura largamente demandada por el sur de Córdoba.