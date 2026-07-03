Finalizan en Cabra las obras de reforma integral de la calle Bachiller León tras mejorar el pavimento y las infraestructuras básicas

Las obras de reforma integral de la calle Bachiller León, en el entorno del barrio del Cerro de Cabra, ya han concluido tras una intervención que ha permitido dar respuesta a las necesidades de mejora que presentaba esta vía tanto en su pavimentación como en sus infraestructuras básicas. La actuación, ejecutada a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha contado con una inversión de 164.000 euros y ha generado un total de 805 jornales.

El alcalde Fernando Priego junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado este viernes la calle para comprobar el resultado de unos trabajos que, según destacó el regidor, "vuelven a demostrar la utilidad del PFEA como una herramienta fundamental para seguir modernizando nuestros barrios, mejorar la vida diaria de los vecinos y generar empleo".

Priego explicó que la intervención ha permitido actuar sobre una calle que presentaba carencias tanto en el estado del pavimento como en las redes de servicios. Asimismo, señaló que, al tratarse de una vía sin espacio suficiente para ejecutar acerados convencionales con un ancho adecuado, el Ayuntamiento ha optado por una solución de plataforma única, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad de los peatones y ofrecer una imagen urbana más uniforme.

Estética integrada en el entorno

El nuevo pavimento se ha ejecutado con adoquín rústico de cara superior flameada, un material de superficie lisa, rugosa y antideslizante que, según indicó el alcalde, combina seguridad en el tránsito con una estética integrada en el entorno. Además, se ha diferenciado el tratamiento de las zonas destinadas a calzada y acerado, manteniendo la unidad visual del conjunto y facilitando la lectura urbana del espacio.

El primer edil subrayó que la actuación mantiene la misma línea estética desarrollada en otras calles del barrio del Cerro, con el propósito de dotar a esta zona de una imagen homogénea y coherente. En este sentido, aseguró que el objetivo municipal es ir más allá del simple arreglo de las vías públicas, apostando por una transformación ordenada de los barrios mediante la mejora de la accesibilidad, la calidad de los materiales y la integración de las actuaciones en su entorno.

Las obras han incluido igualmente la renovación de la red de abastecimiento de agua potable mediante la instalación de una nueva conducción de fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro. Esta actuación permitirá reforzar la calidad y fiabilidad de las infraestructuras hidráulicas de la zona, dentro de la estrategia municipal de renovación progresiva de las redes más antiguas y de mejora de los servicios básicos.

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Por último, Priego agradeció la colaboración y comprensión de los vecinos durante el desarrollo de las obras y destacó que, pese a las molestias ocasionadas durante su ejecución, el resultado permitirá disponer de una calle más accesible, segura y preparada para responder a las necesidades futuras.