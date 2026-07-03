Montilla celebra la Feria de El Santo 2026 del 8 al 14 de julio con pregón de Ana Ponf y catorce casetas

La Feria de El Santo 2026 se celebrará en Montilla del 8 al 14 de julio con una programación que combinará música en directo, actividades familiares y los tradicionales cultos en honor del patrón de la localidad, san Francisco Solano. El Ayuntamiento de Montilla afronta esta nueva edición con una oferta pensada para vecinos y visitantes, cuyos actos centrales arrancarán el próximo miércoles 8 de julio con el tradicional pregón de Feria, a cargo de Ana Sánchez Herrador, diseñadora montillana conocida profesionalmente como Ana Ponf. Este año, la cita contará con catorce casetas y establecimientos, distribuidos entre el recinto de Envidarte y la Avenida de las Camachas.

Durante la presentación de la programación oficial, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha afirmado que la Feria de El Santo representa "una gran oportunidad de encuentro y convivencia para todos los montillanos pero, también, para quienes viven fuera y aprovechan estos días para regresar a su ciudad y reencontrarse con sus raíces”.

En ese sentido, el primer edil ha situado esta celebración entre las grandes citas del calendario local, no solo por su dimensión festiva, sino también por su capacidad para reunir a diferentes generaciones alrededor de una tradición profundamente vinculada a la identidad de Montilla y a la de su patrón, san Francisco Solano, cuya festividad se conmemora cada año el 14 de julio.

La feria arranca el miércoles 8 de julio con el tradicional pregón

Tras el concierto de Feria que ofrecerá esta noche la Banda de Música Pascual Marquina y el 31º Pórtico de Feria que arranca este viernes en la Plaza Puerta de Montilla y concluirá este sábado, el grueso de la programación comenzará oficialmente el miércoles 8 de julio con el tradicional pregón de Feria, que este año pronunciará la diseñadora montillana Ana Sánchez Herrador en la Plaza del Ayuntamiento. El acto contará con las actuaciones del Coro La Tradición y de la cantaora Marta Mesa, que regresará a los escenarios montillanos acompañada por David y Gabri.

Tras el pregón, el tradicional pasacalles de la Agrupación Musical La Unión conducirá a la ciudadanía hasta la Avenida de las Camachas para el encendido del alumbrado extraordinario. El recorrido contará con la participación de la Asociación Al Compás y de Robot Group, mientras que la Asociación Amigos de la Venencia ofrecerá una copa de vino a los asistentes junto a la tradicional portada que recuerda los Arcos de la Puerta de Aguilar.

Este año habrá catorce casetas y establecimientos

La Feria de El Santo 2026 contará con catorce casetas y establecimientos distribuidos entre el recinto de Envidarte y la Avenida de las Camachas. "Esta estructura permitirá articular una oferta diversa, adaptada a distintos públicos y horarios, con propuestas pensadas tanto para quienes buscan la Feria de Día como para quienes prefieren concentrar su participación en la tarde y la noche", apuntó Miguel Sánchez.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla habilitará una amplia red de servicios para facilitar la participación de toda la ciudadanía. Entre ellos se incluye una ludoteca infantil del 9 al 12 de julio, el programa Feria sin ruido e inclusiva, el Punto Violeta para la prevención de la violencia contra las mujeres, un servicio especial de autobús con salidas cada treinta minutos desde las 22:15 horas, aparcamientos en distintos puntos de la ciudad y vales descuento para las atracciones repartidos a través de los comercios de la localidad.

Programación musical y otras actividades

El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, detalló los principales contenidos de una programación en la que la música volverá a ser uno de los grandes ejes. En la zona de casetas de Envidarte actuarán Xperience Remember 90's, Chásis, Raya Real y La Guardia, mientras que la Caseta Municipal acogerá los conciertos de Xharma, Radio 90, Retromanía y The Freedom Band.

Asimismo, la Caseta Joven Ferión ofrecerá sesiones de DJ durante todas las noches de feria. Una de las principales novedades de esta edición será precisamente la reorganización de este espacio, que cambiará de ubicación a la Avenida de las Camachas y estrenará un nuevo sistema de acceso mediante pulseras identificativas, con el objetivo de garantizar un consumo responsable de alcohol entre las personas mayores de edad y reforzar la seguridad de los menores asistentes.

La Feria de El Santo mantendrá, además, algunas de sus actividades más tradicionales. Entre ellas figuran las dos cenas-homenaje a las personas mayores, el paseo extraordinario de caballos y enganches, el devoto besapiés y la procesión de la popular imagen de El Santico y la solemne función religiosa en la Parroquia de San Francisco Solano, presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que este año marcará el inicio del Semestre Jubilar concedido por la Santa Sede con motivo del 300.º aniversario de la canonización del patrón de Montilla.

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En la presentación de la feria, el alcalde realizó un llamamiento a disfrutar de estos días desde la convivencia, el respeto y el sentido de pertenencia a la ciudad. Rafael Llamas invitó a vecinos y visitantes a vivir la feria como una "celebración compartida" y recordó que "celebrar nuestra feria es también rendir homenaje a san Francisco Solano y recordar a tantas generaciones de montillanos que la han vivido antes que nosotros". Por ello, quiso "lanzar una invitación a toda la ciudadanía y a quienes nos visiten a disfrutar de estos días mostrando lo mejor de Montilla, haciendo de nuestra ciudad un lugar acogedor, amable y lleno de vida”.