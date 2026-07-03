Córdoba sigue abrasándose este viernes y la Aemet alerta de lo que está por venir en las próximas semanas

La provincia de Córdoba afronta este viernes una nueva jornada marcada por el calor extremo, con avisos naranja y amarillo activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y máximas que volverán a alcanzar los 40 grados en la capital. Aunque las temperaturas experimentarán un ligero descenso respecto a jornadas anteriores, el calor seguirá siendo muy intenso y la previsión apunta a que los avisos se mantendrán durante el fin de semana. Además, la Aemet advierte de que el episodio podría convertirse en una ola de calor a partir del domingo.

La previsión de la Aemet para este viernes deja cielos poco nubosos o completamente despejados en la mayor parte de la provincia, con la aparición de nubosidad de evolución durante la tarde en las sierras del norte. Las temperaturas registrarán un ligero descenso, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso. El viento será flojo y variable. En cuanto a los avisos meteorológicos, la Aemet mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en la campiña cordobesa entre las 13.00 y las 21.00 horas, mientras que en la sierra y Los Pedroches permanecerá activo el aviso amarillo.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 40º, en Lucena entre 22º y 35º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 24º y 36º.

Previsión del tiempo en Córdoba esta semana. / Córdoba

El tiempo en Córdoba este sábado

El sábado continuará la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución en las sierras del norte. Las temperaturas apenas variarán, aunque las máximas podrían experimentar un ligero ascenso en algunos puntos de la provincia. Los vientos seguirán siendo flojos y variables, con predominio de la componente sur durante la tarde.

Los avisos por calor continuarán durante las horas centrales del día y, según la previsión, se prolongarán al menos hasta el domingo. De hecho, la Aemet ya advirtió este jueves de que, a partir de esa jornada, el actual episodio de altas temperaturas podría evolucionar hasta convertirse en una ola de calor.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º, en Lucena entre 21º y 37º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 37º.

Las temperaturas subirán la próxima semana

La previsión para la próxima semana tampoco invita al alivio. La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un calor intenso entre el 6 y el 12 de julio en gran parte del país, especialmente en el interior peninsular, donde además podrían producirse chubascos dispersos acompañados de tormenta. Asimismo, señala que las dos semanas posteriores mantienen una tendencia similar, aunque con mayor incertidumbre.

De cara al conjunto del trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre, la Aemet considera que existe una muy alta probabilidad (entre el 60% y el 70%) de que las temperaturas sean superiores a lo habitual en toda España, frente a una probabilidad cercana al 10% de que sean más frías de lo normal. Todo apunta, por tanto, a un verano en el que los episodios de calor intenso volverán a ser los protagonistas.