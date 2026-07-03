Décima edición
El comercio de proximidad de Priego vive con intensidad su Noche Abierta
La iniciativa de ACCA reúne a miles de visitantes con promociones, actividades familiares, música y sorteos para impulsar el comercio de proximidad
El comercio prieguense ha vivido este viernes una de sus citas ya clásicas con la celebración de la décima edición de la Noche Abierta, una iniciativa organizada por la Asociación Centro Comercial Abierto (ACCA) que se ha consolidado como una de las campañas promocionales de mayor repercusión para los comerciantes y hosteleros de la localidad.
Compras, promociones y ambiente festivo
La cita, cuyo principal objetivo es impulsar el comercio de proximidad e inaugurar de manera oficiosa la temporada estival de ocio y compras, ha vuelto a transformar el eje comercial comprendido entre la calle Ribera y la avenida de España en un gran escaparate. Los establecimientos participantes han mostrado sus productos y servicios, ofreciendo descuentos, promociones y ofertas especiales.
Impulsada por ACCA, con la colaboración de las delegaciones municipales de Desarrollo y Turismo, así como del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), la iniciativa ha atraído a numerosos clientes, que han podido conocer de primera mano la amplia oferta comercial de Priego y beneficiarse de las promociones preparadas para la ocasión.
Junto al aspecto comercial, la velada ha contado con un amplio programa de animación para todos los públicos en distintos puntos de las calles Ribera, Carrera de las Monjas, plaza Palenque, Lozano Sidro, San Marcos y avenida de España. La programación ha incluido hinchables, música con DJ, pasacalles, exhibiciones de zumba, pintacaras y actividades infantiles.
También se han instalado futbolines, máquinas de palomitas y algodón de azúcar, además de celebrarse distintas degustaciones gastronómicas. Entre ellas ha destacado la propuesta "Sabores con historia", organizada por el hotel-museo Patria Chica, donde además ha podido visitarse la exposición Jardín de las delicias, de la artista malagueña María Mallén.
Actividades para todos los públicos
La gincana fotográfica ha vuelto a ser una de las actividades más participativas de la noche, junto al sorteo organizado por ACCA en su punto informativo de la plaza Palenque, donde los tickets de compra han permitido a los asistentes participar en el juego de los dados gigantes con premios para todos.
La programación se ha completado con propuestas como La portería imposible, el stand de Mascotas de Priego, Unión Animal y Bienestar Animal, la actividad "Vamos al turrón", un torneo de toques de balón y diversos sorteos, entre ellos un viaje para dos personas por Europa.
La décima edición de la Noche Abierta ha vuelto a cumplir las expectativas de sus organizadores y ha puesto de manifiesto, una vez más, la fortaleza y diversidad del comercio local, uno de los principales motores económicos de Priego.
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