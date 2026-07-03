Sanidad pública
Cierran un restaurante de la provincia de Córdoba por "graves deficiencias" higiénicas: alimentos caducados, sin control y almacenados junto a animales
El Seprona ha clausurado un local cordobés sin identificar por irregularidades observadas y ante la existencia de un riesgo inminente para la salud pública
La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y en colaboración con la delegación territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo, según indica un comunicado, una inspección en un establecimiento de restauración de la provincia de Córdoba decretando su cierre provisional por graves deficiencias higiénico-sanitarias. La Guardia Civil, consultada por este medio, no ha revelado el establecimiento clausurado.
La investigación se inició tras recibir la Guardia Civil información relativa a la posible "comisión de irregularidades en materia de seguridad alimentaria en un establecimiento de restauración de la provincia de Córdoba". La nota indica que "tras verificar los hechos, el Seprona solicitó la colaboración de inspectores veterinarios de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, realizando una actuación conjunta donde se comprobó que el establecimiento presentaba numerosas deficiencias que incumplían la normativa vigente para el desarrollo de su actividad".
Entre las irregularidades detectadas "se pudieron constatar la falta de higiene en cámaras frigoríficas, congeladores y zonas de manipulación de alimentos; la existencia de alimentos almacenados junto a residuos, suciedad y presencia de insectos; productos sin trazabilidad o sin etiquetado; alimentos caducados; productos descongelándose sin las debidas garantías higiénicas; alimentos almacenados directamente sobre el suelo; cámaras frigoríficas sin un adecuado control de temperatura y el almacenamiento conjunto de alimentos con animales vivos".
Lomo de vaca europeo en vez de buey
Respecto a la información al consumidor, "los agentes comprobaron que el establecimiento ofertaba en su carta carne de buey cuando, tras verificar la trazabilidad del producto, se constató que correspondía a lomo de vaca europeo, circunstancia que podría inducir a error a los consumidores". Además, la inspección también permitió detectar "deficiencias en la información facilitada sobre los alérgenos presentes en los alimentos ofertados, al no coincidir con la composición real de algunos platos, lo que supone un incumplimiento de la normativa de información alimentaria al consumidor y un riesgo para la salud evidente".
Como consecuencia de las irregularidades observadas y ante la existencia de un riesgo inminente para la salud pública, la delegación territorial de Salud y Consumo acordó el cierre provisional del establecimiento y la inmovilización cautelar de los productos alimenticios existentes en el mismo.
Por estos hechos, la Guardia Civil ha tramitado las correspondientes denuncias por presuntas infracciones de la normativa en materia de salud pública, calidad agroalimentaria y defensa de los consumidores, que han sido remitidas a la autoridad competente para su resolución.
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