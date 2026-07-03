El Ayuntamiento de Lucena solicita 14,7 millones de euros para reparar daños y prevenir los efectos de futuros temporales
La propuesta remitida al Ministerio de Política Territorial reúne 24 actuaciones en infraestructuras municipales, cauces, saneamiento, instalaciones deportivas y vías públicas
El Ayuntamiento de Lucena ha presentado ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una relación de 24 proyectos, con un presupuesto global estimado de 14.714.428 euros, para acogerse a la convocatoria de ayudas dirigida a los municipios afectados por el tren de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero.
La documentación remitida al Gobierno recoge intervenciones de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad municipal y provincial. La convocatoria contempla tanto actuaciones para subsanar los daños ocasionados por aquellos episodios meteorológicos adversos como proyectos destinados a reforzar la capacidad de respuesta y prevención ante futuros temporales.
El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha recalcado que “esta convocatoria nos permite plantear no solo la reparación de los daños que sufrió el municipio durante el tren de borrascas de principios de año, sino también actuaciones preventivas para evitar que nuevos episodios de estas características vuelvan a provocar daños en infraestructuras y espacios públicos”.
Proyectos del Ayuntamiento de Lucena para la convocatoria de ayudas
Entre los proyectos de mayor cuantía se encuentran la ejecución del colector general, valorada en 1.712.005 euros; el colector general de Fontanillas en el puente de Córdoba, con 1.758.843 euros; el encauzamiento del Maquedano, con 1.392.477 euros; y el asfaltado de la carretera de Las Peñuelas, antigua N-331, con una estimación de 1.380.000 euros.
La propuesta también contempla actuaciones en el puente de Córdoba por 1.259.058 euros, en el tramo urbano del río Lucena, por 960.300 euros, en la zona del Puente de Cabra, por 886.252 euros, y el asfaltado de diferentes vías urbanas, con una inversión prevista de 721.810 euros.
En materia de saneamiento y prevención de inundaciones se incluyen la renovación de la conducción de las calles Corazón de Jesús, Rute, Alhaken I y Tras Corazón de Jesús; la limpieza de bloqueos en la estación depuradora de aguas residuales; la intervención en la estación de bombeo de aguas residuales de Cerro Gordo; y actuaciones de reparación de cubiertas de edificios municipales como la Casa Consistorial, el Aula de la Naturaleza, la piscina cubierta y el pabellón Antonio Ruiz Canela; así como trabajos en el tramo urbano del río Genil a su paso por Jauja.
La presentación de esta relación de proyectos no supone todavía la concesión definitiva de las ayudas. Una vez que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática apruebe las actuaciones solicitadas, el Ayuntamiento de Lucena dispondrá de un plazo de 36 meses para ejecutar las obras.
En este sentido, tanto el alcalde como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana Mª López, de visita ayer a Lucena, mostraron su confianza en que los proyectos incluidos en la solicitud del Ayuntamiento puedan ejecutarse en una convocatoria que, hasta el momento, ha aceptado la totalidad de intervenciones presentadas por los consistorios.
Estas subvenciones podrán cubrir hasta la totalidad de las actuaciones aprobadas y contemplan la entrega de un anticipo a cuenta, lo que permitiría al ayuntamiento lucentino disponer de financiación antes de justificar la ejecución de los proyectos.
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