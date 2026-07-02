Vecinos de El Guijo reclaman que el consultorio médico abra cuatro horas al día.

Un grupo de vecinos de El Guijo ha vuelto a reivindicar con una concentración un incremento del horario del consultorio médico de la localidad. La concentración se celebró el miércoles a las puertas del propio consultorio.

Los vecinos piden que el consultorio preste servicio cuatro horas al día, frente a la hora y media que abre en la actualidad.

Ha sido la tercera concentración por esta causa, ya que aunque se comunicó desde el Ayuntamiento que había un compromiso de atender la demanda por parte de la Junta antes de la primera protesta, los convocantes decidieron mantenerla con el respaldo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Los Pedroches, anunciando que se concentrarían el primer miércoles de cada mes, hasta que se resuelva la reivindicación.

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Así ocurrió en junio y también este miércoles 1 de julio. La próxima cita será en el mes de agosto en este caso frente al Ayuntamiento del municipio.