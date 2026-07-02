Priego de Córdoba oferta cien plazas gratis para los cursos 'online' del programa Verano Joven 2026: desde coaching deportivo a primeros auxilios

Un amplio abanico de actividades de formación, ocio y tiempo libre conforman la programación del Verano Joven 2026 en Priego de Córdoba, presentada este jueves por el concejal delegado de Juventud del Consistorio prieguense, Jorge González.

Programación que como destacaba el edil, daba comienzo el pasado viernes, 26 de junio, con el Concierto Joven, en lo que como afirmaba, “fue una noche magnífica para los jóvenes de Priego y que esperamos poder repetir en los próximos años, porque sin duda recuperar este concierto es muy importante”.

En la oferta del programa estival destacan este año los recursos destinados formación. En ese sentido, González ha subrayado las 100 plazas gratuitas de formación especializada para cursos online de auxiliar de ayuda a domicilio, monitor de comedores escolares, coaching deportivo, cuentos de la Educación Infantil, primeros auxilios, cocina creativa, atención al cliente, decoración de tienda, facturación electrónica y sistema VeriFactu, firma y facturación electrónica, gestión de proyectos, técnicas administrativas de oficina, ESEL 2019, World 2019 e inteligencia artificial. En cuanto a los requisitos para poder realizar uno de estos cursos, el edil recordaba que deberán ser residentes en Priego y tener entre 16 y 35 años.

Del baloncesto al ajedrez, una amplia oferta deportiva

En cuanto a las actividades deportivas, González hacía referencia al torneo de baloncesto 3x3, que se celebrará el sábado 4 de julio en el Colegio San José, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, haciendo igualmente referencia al taller de ajedrez en las aldeas, que se celebrará en sábados alternos en Las Lagunillas y El Cañuelo, así como el taller de ajedrez en la piscina municipal, en este caso todos los miércoles de julio y agosto.

Por otra parte, el responsable de Juventud destacaba una nueva edición de la Patrulla Ambiental, actividad dirigida a niños-as desde 6 hasta los 12 años, con dos turnos del 20 al 24 de julio, y del 27 al 31 de julio.

En lo que respecta a las expresiones artísticas, junto a los cursos de la Escuela Libre de Artes Plásticas, que darán comienzo el próximo lunes, 6 de julio, González destacaba las clases de cante impartidas por Ana Jiménez, en este caso del 27 de julio al 27 de agosto, para grupos con edades comprendidas entre los 5 a 14 años, y mayores de quince años en adelante, pudiendo ser las clases individuales o en pareja.

Talleres de IA, lengua de signos o Sevillanas

En cuanto a los talleres de verano, a desarrollar durante julio y agosto, el edil hacía alusión a los de inteligencia artificial (IA), de lengua de signos, creación de historia y personaje y sevillanas, mientras que, también relacionado con la formación, se impartirá el curso de mediación Juvenil en promoción de la salud y prevención de la drogodependencia.

Igualmente, González incidía en las 100 plazas gratuitas de formación especializada para cursos online de auxiliar de ayuda a domicilio, monitor de comedores escolares, coaching deportivo, cuentos de la Educación Infantil, primeros auxilios, cocina creativa, atención al cliente, decoración de tienda, facturación electrónica y sistema VeriFactu, firma y facturación electrónica, gestión de proyectos, técnicas administrativas de oficina, ESEL 2019, World 2019 e inteligencia artificial. En cuanto a los requisitos para poder realizar uno de estos cursos, el edil recordaba que deberán ser residentes en Priego y tener entre 16 y 35 años.

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Por último, González enumeraba la séptima edición de los talleres de astronomía y las visitas turísticas nocturnas que, como finalizaba, “completan una agenda con la que buscamos que haya diversidad, formación, diversión y entretenimiento, que haya un poco de todo para que los jóvenes puedan disfrutar de su verano aquí en Priego, pasarlo bien y formarse, que es lo importante”.