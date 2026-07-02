La subdelegada del Gobierno preside la Junta Local de Seguridad de Lucena para reforzar la coordinación policial

La seguridad ciudadana en Lucena ha centrado la visita institucional de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, este jueves al municipio. La representante del Gobierno central ha presidido una Junta Local de Seguridad junto al alcalde de Lucena y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en un encuentro destinado a analizar la situación actual del municipio, reforzar la coordinación entre administraciones y preparar los dispositivos previstos para próximos eventos y actividades en la localidad.

Según la nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, la reunión ha permitido revisar los mecanismos de colaboración entre las distintas instituciones con competencias en seguridad, un aspecto clave para garantizar una respuesta eficaz ante grandes concentraciones de público, celebraciones locales y cualquier incidencia que pueda afectar a la convivencia ciudadana.

Casi 42 millones de euros de inversión estatal en Lucena

Tras la reunión de seguridad, la subdelegada ha hecho balance de las inversiones estatales destinadas al municipio en los últimos años. Entre 2018 y 2026, Lucena ha recibido una inversión del Gobierno de España de casi 42 millones de euros, concretamente 41.887.394,62 euros.

Esta cifra, según ha destacado la representante del Gobierno, sitúa a Lucena como el tercer municipio de la provincia de Córdoba por volumen de inversión estatal y como el primero de la comarca de la Campiña Sur, según los datos facilitados por la Subdelegación.

Entre las principales actuaciones destacan los 10 millones de euros destinados al Programa de Fomento del Empleo Agrario, conocido como PFEA, una herramienta fundamental para el mantenimiento de infraestructuras municipales y la generación de empleo en el entorno rural.

Además, Lucena ha sido incluida en el anexo 6º de ayudas del Ministerio de Política Territorial para la reparación de daños en infraestructuras municipales ocasionados por el episodio de borrascas registrado en febrero de este año.

Noticias relacionadas

El Gobierno de España también ha concedido 11.008.098,15 euros en ayudas directas a agricultores de Lucena afectados por los temporales, una línea de apoyo especialmente relevante para un municipio con fuerte vinculación al sector agrario.