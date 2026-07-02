Lucena abre el concurso para elegir el cartel de la Feria del Valle 2026, que ese año se celebra de martes a sábado

El Ayuntamiento de Lucena, a través de la Delegación de Fiestas, Costumbres y Tradiciones, ha abierto el plazo de participación en el concurso para elegir el cartel oficial de la Feria Real de Nuestra Señora del Valle 2026.

El certamen está abierto a cualquier persona y cada participante podrá entregar un máximo de tres carteles, siempre que sean trabajos originales, inéditos y no premiados en otros concursos. Las personas interesadas en participar podrán presentar sus obras hasta el próximo 15 de julio.

La temática será de libre elección, aunque deberá estar vinculada a la Feria Real de Nuestra Señora del Valle. Los carteles tendrán que presentarse en formato vertical, con unas dimensiones de 70 por 50 centímetros, e incluir de forma obligatoria el lema: “Feria Real de Ntra. Sra. del Valle. Lucena del 8 al 12 de septiembre de 2026”.

Además, las obras deberán incorporar el escudo del Ayuntamiento de Lucena y el logotipo oficial de la ciudad, conforme a lo establecido en las bases del concurso.

Premio de 1.000 euros para el cartel ganador

El jurado seleccionará la obra ganadora, que recibirá un premio de 1.000 euros. Las solicitudes deberán presentarse en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del Ayuntamiento de Lucena.

Como en ediciones anteriores, los trabajos no premiados permanecerán expuestos en la Sala de la Buhardilla del Palacio de los Condes de Santa Ana del 1 al 30 de julio, y posteriormente podrán retirarse en la Delegación de Fiestas.

Cambio en el calendario festivo

Como ya informó Diario CÓRDOBA, la próxima edición estará marcada por una novedad importante en el calendario ferial, pues se celebrará de martes a sábado, del 8 al 12 de septiembre, estrenando así el nuevo modelo aprobado por el Pleno municipal tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los sectores implicados en la organización de la feria.