Formación y ocio integran la novedosa propuesta del Verano Joven de Puente Genil

Un año más, los jóvenes de Puente Genil disfrutarán de una amplia oferta de formación y ocio durante los meses de verano, un abanico diverso de actividades que tiene como objetivo, por un lado, mejorar las competencias y capacidades y, por otro, ofrecer la diversión que la temporada estival siempre propicia. Así lo han puesto de la concejala de Juventud, Almudena Bascón, y el presidente de la Mesa Local de la Juventud, Juanje Rey, durante el acto de presentación de la programación del Verano Joven 2026, que ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento.

En primer lugar, la concejala ha felicitado a la Mesa Local de la Juventud “por el trabajo incansable que anualmente realiza para que todos los jóvenes de Puente Genil puedan tener un verano increíble”. “Quiero agradecer la labor y la implicación de los jóvenes de la Mesa, y animo a todos ellos a que sigan las redes sociales del Ayuntamiento y de la Mesa Local de la Juventud para conocer estas actividades. Las inscripciones en las mismas podrán ir haciéndose a través de los formularios que se irán subiendo en Instagram”, afirmó.

Programación

Por su parte, Juanje Rey indicó que “la programación es posible gracias al convenio con el Ayuntamiento que nos permite dar respuesta a las necesidades de los jóvenes”. Rey añadió que las propuestas son fruto del “diálogo estructurado que mantenemos durante todo el año” y señaló que las actividades formativas suelen en ocasiones tener un mayor grado de aceptación que las de ocio.

Entre las primeras, este año destacan los talleres de pinta-totebags, podcast, cine, cerámica, programación web, expresión corporal y defensa corporal, mientras que en las actividades de ocio se incluyen excursiones al parque acuático Aquasierra, viajes a la playa, senderismo acuático e incluso un encuentro del programa Erasmus+ con jóvenes croatas y checos que tendrá lugar en Puente Genil del 19 al 26 de agosto.

Por último, Rey avanzó que se está trabajando con el Ayuntamiento para el desarrollo de una iniciativa ligada a la creación de espacios de ocio seguros para edades tempranas.