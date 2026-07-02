Fomento del empleo
La Diputación entrega los 2,5 millones del plan Contrata 2026: socorristas, monitores y hasta 625 empleos para este verano en los municipios cordobeses
Los ayuntamientos destinan estos contratos a cubrir bajas por vacaciones o asumir servicios estivales como los socorristas o los monitores de ocio, entre otros perfiles
La Diputación Provincial de Córdoba ha entregado las subvenciones a los municipios para la contratación de 625 personas de manera temporal durante el verano. Estos fondos pertenecen al plan Diputación Contrata, que llega a todos los pueblos cordobeses (salvo la capital) y está dotado con 2,5 millones de euros en esta edición.
Los contratos van destinados a distintos perfiles de trabajadores, como mayores y menores de 45 años, parados de larga duración y discapacitados. Suponen una oportunidad para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, pero también contribuyen a paliar las necesidades temporales de empleo de los ayuntamientos, en una época en que es necesario cubrir bajas por vacaciones o atender determinadas necesidades como los puestos de socorrista de las piscinas o monitores de actividades lúdicas.
Cada municipio ha recibido un mínimo de cinco ayudas, cada una de ellas valorada en 4.000 euros. Los ayuntamientos no tienen que aportar nada para participar en este programa, según han asegurado durante la presentación de las cifras el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, y el delegado de Desarrollo Económico, Félix Romero.
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