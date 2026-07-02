Córdoba seguirá en alerta naranja hasta el sábado y la Aemet avisa: "El episodio podría convertirse en una ola de calor"

La tregua no llegará por el momento. Córdoba afronta este jueves una nueva jornada marcada por las temperaturas extremas, con máximas que volverán a superar los 40 grados en buena parte de la provincia y avisos naranjas por calor durante las horas centrales del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene además la vista puesta en la evolución de los próximos días y ya advierte de que este episodio de temperaturas "muy altas de forma persistente" podría convertirse en una ola de calor a partir del domingo, con un ascenso térmico aún mayor al comienzo de la próxima semana.

La previsión de la Aemet para este jueves, 3 de julio, apunta a cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución durante la tarde en las sierras, aunque sin que ello suponga un alivio frente al intenso calor. Las temperaturas apenas experimentarán cambios y los vientos serán flojos y variables. La jornada estará marcada por el aviso naranja por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas en la campiña cordobesa y en la sierra y Los Pedroches.

La propia Aemet ha insistido este jueves que "siguen las temperaturas muy elevadas y así permanecerán durante los próximos días". El organismo meteorológico también ha destacado que el inicio de julio está dejando un calor muy intenso en Andalucía, con municipios del valle del Guadalquivir superando ya los 40 grados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 42º, en Lucena entre 23º y 37º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 37º.

El tiempo para el viernes y los próximos días

La situación apenas variará este viernes. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con posibilidad de nubosidad de evolución en las sierras del norte, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y vientos flojos variables. La Aemet mantendrá el aviso naranja entre las 13.00 y las 21.00 horas en la campiña, mientras que el riesgo será amarillo en las zonas de sierra y Los Pedroches.

Sin embargo, el alivio seguirá sin llegar. Los avisos naranjas por calor se prolongarán, al menos, hasta el sábado y las máximas continuarán superando los 40 grados en amplias zonas de la provincia durante toda la semana. Además, los modelos meteorológicos apuntan a un nuevo ascenso de las temperaturas al inicio de la próxima.

Mapa de avisos meteorológicos. / Aemet

De hecho, la Aemet advierte de que las temperaturas "serán muy altas de forma persistente en amplias zonas de la Península, especialmente en valles y zonas bajas", y reconoce que, aunque todavía es difícil concretar la extensión temporal y geográfica del episodio, "podría convertirse en una ola de calor a partir del domingo".

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 40º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 36º.