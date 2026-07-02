La Compañía de Teatro Lírico Andaluz representará en Puente Genil 'La del Soto del Parral'

La del Soto del Parral es el nombre de la zarzuela que se representará el próximo viernes 17 de julio en el Teatro Circo a partir de las 20.30 horas. Se trata de la tercera entrega del XIX Festival Lírico y Sinfónico de Puente Genil, que llegará de la mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz, evento organizado por la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento, que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Córdoba y la colaboración de la Asociación Amigos de la Música.

Durante la presentación del espectáculo, la concejala de Cultura, María Delgado, agradeció la colaboración de la Diputación para el desarrollo de este tipo de propuestas culturales, “ya que de esa forma se pueden poner precios más populares y atraer a un mayor número de público”. Delgado también animó a los pontanenses a acudir al Teatro Circo, ya que se trata de una obra de mucha calidad.

Presentación de 'La del Soto del Parral' en Puente Genil. / Virginia Requena

Por su parte, Rafa Sánchez recordó que La del Soto del Parral es una zarzuela estrenada en Madrid en 1927 y ambientada en Segovia. “Es una zarzuela dramática, pero en ella no falta el componente cómico, ofreciendo también las habituales romanzas que suelen ser muy del gusto de los amantes de este género”. En el elenco artístico, Sánchez destacó la presencia del barítono Antonio Torres y de la soprano Carmen Serrano, que dan un enorme nivel al espectáculo ya que se trata de artistas de una calidad contrastada. “Teatro Lírico Andaluz es una compañía de mucho nivel, que destaca también por su fenomenal puesta en escena”, señaló.

Las entradas para presenciar este espectáculo ya pueden reservarse a través del teléfono de la Asociación Amigos de la Música (617 45 30 61), con un precio de 10 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla.