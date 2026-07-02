El castillo de Priego amplía sus zonas visitables tras la intervención en la zona noroeste de la fortaleza

El castillo de Priego continúa avanzando en su proceso de recuperación integral con la apertura al público, este jueves, de la zona noroeste de la fortaleza, sometida a una profunda intervención en la que se ha invertido alrededor de 1,4 millones de euros, financiados a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El acto, que ha contado con una nutrida afluencia de público y autoridades, ha servido para poner de manifiesto la envergadura de esta última fase, que puede considerarse fundamental para la comprensión de la fortaleza, ya que en esta zona se ubican las murallas de época omeya, fechadas en los siglos IX y X, las modificaciones bajo-medievales, y elementos singulares como la cañonera que se construyó con motivo de la Guerra de Granada.

Una jornada, “para estar muy contentos, porque se hace realidad un trabajo de todas las Administraciones y esto es hacer política”, como ha indicado la Subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, que recordaba la implicación del Gobierno de España en el proyecto del Castillo con una aportación en los últimos ocho años de casi 2.700.000 euros, con distintos programas.

La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, durante la reapertura del Castillo de Priego. / R. COBO

Junto a López Losilla, el acto ha contado con las intervenciones de la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial, Marta Siles; del delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Eduardo Lucena; y del alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, que ha recordado el 16 de agosto del año 1996, “fecha en la que el pueblo de Priego recibió la confianza de la familia Rubio Chavarri”, que donaron al ayuntamiento la fortaleza. Un “enorme legado que se encontraba en muy mal estado”, como así ha destacado el alcalde, que incidía en el esfuerzo realizado por las distintas Corporaciones en las tres últimas décadas hasta llegar a la situación actual.

Tras las intervenciones institucionales, el arqueólogo municipal, Rafael Carmona, ofrecía una explicación al público que posteriormente ha visitado la fortaleza, de la actuación que se ha ejecutado, y que ha consistido en la conservación y restauración de los elementos que conforman la zona noroeste de la fortaleza, anexa a la calle Santiago (Torre 4, Lienzos 4, 5, 9, 10, 11 y 12, Zonas 4, 5, 6, 7 y 8), así como la recuperación de ciertos elementos murarios, ya perdidos, y la cubrición con un espacio diáfano que proteja de la intemperie los restos originales de la fortaleza, para que puedan ser excavados en futuras campañas arqueológicas, puestos en valor y sean visitables.

Monumento Nacional

El castillo de Priego fue declarado en 1943 Monumento Nacional, siendo donado a la localidad en 1996 por sus propietarios. Desde esa fecha, se han llevado a cabo varias campañas arqueológicas y distintas intervenciones con una inversión total que ronda los cinco millones de euros.