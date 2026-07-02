Actividad para los niños
El campamento de verano Summer Campalma Concilia 2026 de Palma del Río ofrece cien plazas entre julio y agosto
El sorteo de plazas, en caso de ser necesario, será el próximo 6 de julio y al día siguiente arrancará el campamento. Del 7 de julio al 14 de agosto y dividido por quincenas
El Ayuntamiento de Palma del Río ha puesto en marcha a través de su concejalía de Juventud e Infancia el campamento de verano Summer Campalma Concilia 2026. Las preinscripciones abrieron este jueves y el plazo finaliza este viernes y todos los interesados pueden acercarse a la Academia Palmapol para hacerlo.
La concejala de Juventud e Infancia, Lorena Pérez, ha explicado que este año se ha optado por una licitación donde se incluyen también los campamentos de Navidad y Semana Santa y por ello se ha retrasado un poco su inicio con respecto a otros años. La empresa que ha resultado adjudicataria es Espectáculos Al Ándalus en colaboración con Educaocio y la Academia Palmapol para gestionar las inscripciones.
El sorteo de plazas, en caso de ser necesario, será el próximo 6 de julio y al día siguiente arrancará el campamento. Del 7 de julio al 14 de agosto y dividido por quincenas, los niños de Palma del Río que lo deseen podrán disfrutar en el Colegio San Sebastián de ocio, entretenimiento y también refuerzo educativo. En total se ofertan 100 plazas repartidas por edades aunque si “se superan las 100 plazas, ya veremos ampliar esas plazas” según ha manifestado la concejala. El campamento también incluye aula matinal a partir de las 8 de la mañana.
La concejala ha animado a las familias a confiar "un año más" en esta iniciativa municipal, que combina actividades de ocio, medioambiente y conciliación familiar durante el verano.
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