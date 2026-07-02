Cabra destina 148.000 euros de los remanentes municipales para la mejora de espacios públicos del PAU-R2

El Ayuntamiento de Cabra invertirá 148.000 euros procedentes de los remanentes positivos de tesorería para mejorar el PAU-R2 con una batería de actuaciones que permitirá renovar las zonas verdes del barrio, seguir ampliando la Ciudad de los Niños y acondicionar la pista de fútbol del recinto de ocio juvenil Agustín Pérez. Paralelamente, el Consistorio ha instado a la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a limpiar los solares de su propiedad ubicados en este sector de la ciudad.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por los delegados de Servicios y Urbanismo, Carmen Cuevas y Alfonso Vergillos, ha presentado las inversiones durante una visita al barrio, donde ha recordado que las partidas fueron aprobadas por unanimidad en el último Pleno municipal gracias a la incorporación al presupuesto de 2026 de los remanentes positivos de tesorería.

100.000 euros para mejorar y acondicionar las zonas verdes y los espacios libres

La actuación de mayor envergadura contará con una dotación de 100.000 euros para mejorar y acondicionar las zonas verdes y los espacios libres del PAU-R2, una intervención que constituye la primera fase de un proyecto global valorado en cerca de 500.000 euros y que se ejecutará de forma progresiva.

Según explicó Priego, los trabajos comenzarán por las áreas más próximas a las viviendas ya construidas para mejorar el entorno cotidiano de los vecinos. Una vez publicada la incorporación de los remanentes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Ayuntamiento iniciará el proceso de licitación con el objetivo de que las obras puedan comenzar cuanto antes.

El regidor reconoció que, pese a la importante transformación experimentada por el barrio durante los últimos años, todavía existen carencias derivadas de la amplitud del sector, la existencia de parcelas sin desarrollar y las características del arbolado plantado en su día, factores que han dificultado el mantenimiento de algunas zonas verdes. En este sentido, aseguró que el objetivo municipal es corregir esta situación de forma gradual mediante distintas fases de actuación.

Junto a estas mejoras, el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía que actúe sobre los solares de titularidad autonómica existentes en el PAU-R2. Según indicó el alcalde, AVRA está licitando actualmente el servicio de limpieza de solares en la provincia de Córdoba y ha trasladado al Consistorio su compromiso de que Cabra figure entre los primeros municipios donde se desarrollen estos trabajos.

30.000 euros para continuar mejorando la Ciudad de los Niños

Las inversiones previstas también incluyen una nueva partida de 30.000 euros para continuar mejorando la Ciudad de los Niños, uno de los espacios infantiles más utilizados del municipio y que ya ha sido objeto de diversas actuaciones durante este año.

A ello se suman otros 18.000 euros destinados a renovar la pista de fútbol del recinto de ocio juvenil Agustín Pérez, una actuación con la que el Ayuntamiento pretende reforzar la oferta deportiva del barrio y atender una de las demandas planteadas por los usuarios de estas instalaciones.

Durante su comparecencia, Priego repasó además las inversiones ejecutadas en el PAU-R2 durante los últimos años, entre ellas la construcción de la Ciudad de los Niños sobre una antigua parcela terriza, la creación del recinto deportivo con circuito de ciclismo, skatepark, zonas de calistenia y parkour y parque canino, la apertura de la segunda fase de la Ronda Norte, diferentes asfaltados en la cuesta de los Barreros, actuaciones en jardines y la ampliación del aparcamiento situado junto a la zona sur de la Ciudad de los Niños.

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El alcalde destacó finalmente que estas nuevas actuaciones son posibles gracias a la estabilidad económica del Ayuntamiento y permitirán seguir respondiendo a las necesidades planteadas por los vecinos de uno de los barrios que concentrará una parte importante de las inversiones municipales durante los próximos meses.