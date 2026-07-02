'El barbero de Sevilla' llega a cuatro municipios de Córdoba: este es el calendario del programa Ópera en la Provincia

La Diputación de Córdoba volverá a acercar la ópera a los municipios de la provincia de Córdoba con una nueva edición del programa Ópera en la Provincia, que este año ofrecerá representaciones de El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, en Lucena, Pozoblanco, Priego de Córdoba e Hinojosa del Duque.

La gira arrancará el 14 de octubre en Lucena, continuará el 16 de octubre en Pozoblanco, llegará el 18 de octubre a Priego de Córdoba y concluirá el 23 de octubre en Hinojosa del Duque.

El programa fue impulsado en 2024 con Don Giovanni y que tuvo continuidad en 2025 con Don Pasquale. En esta tercera edición, la organización apuesta por uno de los títulos más populares del repertorio operístico internacional, una producción dirigida por el músico y director natural de Doña Mencía Alberto Cubero.

Durante la presentación del programa, el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha destacado que esta iniciativa pretende acercar espectáculos de primer nivel a los municipios de la provincia y facilitar el acceso a la cultura fuera de la capital, manteniendo "su firme apuesta por la excelencia artística y por acercar la ópera a nuestros pueblos". El responsable provincial ha subrayado además la colaboración de los ayuntamientos participantes y el trabajo del equipo artístico para hacer posible un montaje de calidad.

Una apuesta de calidad

Por su parte, Alberto Cubero ha defendido la necesidad de demostrar que la ópera "no debe estar reservada a las grandes ciudades" y explicó que el proyecto mantiene también un marcado carácter divulgativo. Además de las funciones, se desarrollarán actividades dirigidas a facilitar la comprensión de este género entre quienes se acercan por primera vez a él.

El director destacó asimismo el esfuerzo que supone llevar una producción de estas características a distintos municipios y señaló que la representación de El barbero de Sevilla, con una duración aproximada de dos horas y media, supone "toda una declaración de intenciones de que la provincia de Córdoba merece proyectos ambiciosos en el ámbito de la cultura".

“Desde la Diputación, queremos agradecer la colaboración de los ayuntamientos participantes, así como el compromiso del equipo artístico y técnico por permitirnos acercar esta propuesta a los cordobeses y cordobesas y hacerlo con un montaje de calidad”, ha remarcado Duque.

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Del mismo modo, ha añadido Cubero, “entre nuestros objetivos está el de dar visibilidad a jóvenes promesas de la lírica, así como el de acercar, a través de actividades previas, la comprensión de la ópera por parte del gran público que se acerca por primera vez a este género”.