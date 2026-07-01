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Tragedia en el país sudamericano

El Viso coordina una campaña solidaria durante la Feria y Fiestas de Santa Ana para apoyar a los damnificados por los terremotos de Venezuela

La recaudación de actividades y aportaciones locales se destinará a los afectados por la tragedia, con huchas y entradas solidarias programadas

Tareas de rescate entre los escombros en Venezuela con la participación de bomberos cordobeses.

Tareas de rescate entre los escombros en Venezuela con la participación de bomberos cordobeses. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El Ayuntamiento de El Viso, junto con las asociaciones y colectivos del municipio, ha acordado poner en marcha una campaña solidaria durante la Feria y Fiestas de Santa Ana 2026, con el objetivo de destinar la recaudación de diversas actividades y aportaciones locales a los damnificados por los terremotos de Venezuela. La iniciativa se desarrollará en distintos espacios y fechas de la feria e implicará a entidades, establecimientos y ciudadanía.

Durante la reunión celebrada el martes 30 de junio, se decidió que el Ayuntamiento de El Viso, al igual que los demás colectivos, realizará una aportación económica a los afectados por los terremotos. De igual forma, se acordó la instalación de huchas solidarias en diferentes establecimientos de la localidad, así como en momentos clave de la feria, como el día de la inauguración y el concierto de La Húngara, que tendrá entrada gratuita.

Además, los dos eventos programados en la plaza de toros, tanto el espectáculo ecuestre del 17 de julio como el concierto de la Asociación Musical y Cultural de El Viso del 18 de julio, tendrán una entrada solidaria de dos euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a esta causa.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz. / CÓRDOBA

La solidaridad del pueblo

El alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha recalcado la gran solidaridad que el pueblo de El Viso muestra siempre ante las catástrofes que ocurren dentro y fuera de nuestro país. Asimismo, ha destacado que esta iniciativa vuelve a demostrar la unión y el compromiso de los vecinos cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan.

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El Ayuntamiento y los colectivos locales continuarán coordinando las acciones durante los próximos días para concretar todos los puntos de la iniciativa y garantizar su máxima difusión.

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