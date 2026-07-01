Los Tédax de la Guardia Civil destruyen un proyectil de la Guerra Civil localizado en un coto de caza de Hinojosa del Duque

El equipo de Tédax de la Guardia Civil ha destruido un proyectil utilizado en la Guerra Civil Española que se encontraba en un coto de caza ubicado en Hinojosa del Duque. Según informa este cuerpo en una nota de prensa, la bomba fue localizada por un ciudadano, que dio el aviso al puesto del instituto armado de esta localidad.

Esta persona se encontraba en un coto de caza cuando encontró un proyecto de artillería, por lo que inmediatamente los agentes de la Guardia Civil de Córdoba se desplazaron a la zona. Un simple barrido visual permitió la localización del objeto, que fue señalizado y acordonado para evitar el paso de terceras personas.

Los Tedax de la Guardia Civil destruyen un proyectil de la Guerra Civil localizado en un coto de caza de Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Destruido por los artificieros de los Tedax de la Guardia Civil

Posteriormente, se desplazaron los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax-NRBQ) de la Comandancia de Sevilla, Estos técnicos "confirmaron que se trataba de un proyectil de 105 milímetros con espoleta, modelo 24, con una carga de trilita de 1.495 gramos". Es una bomba utilizada por el Ejército español desde 1924, por lo que cuadra con la hipótesis de que fuese lanzada durante la Guerra Civil. Tras la identificación, fue destruida "de forma segura y controlada en el mismo lugar del hallazgo".

Los Tedax de la Guardia Civil destruyen un proyectil de la Guerra Civil localizado en un coto de caza de Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Recomendaciones de la Guardia Civil ante hallazgos de proyectiles

En la nota, la Guardia Civil recomienda, ante el hallazgo de este tipo de artefactos, "que no se manipulen ni se muevan". Aunque por su aspecto pueden "parecer viejos y oxidados", el mecanismo de activación de la explosión pude estar "en perfectas condiciones". Por ello, lo correcto es "señalizar debidamente su ubicación" y poner los hechos en inmediato conocimiento de la Guardia Civil, a través del teléfono 062.