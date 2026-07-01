El programa La Calle Joven vuelve a mostrar en Cabra el talento y el emprendimiento de la juventud local.

La creatividad, el emprendimiento y la participación de la juventud egabrense volvieron a ser este martes los grandes protagonistas de La Calle Joven, que celebró su decimotercera edición convirtiendo la calle Palomas donde se ubica la Casa de la Juventud, en un espacio de encuentro para jóvenes emprendedores, asociaciones, comercios y colectivos locales. La iniciativa, organizada por la delegación municipal de Juventud, reunió a numeroso público en el arranque del programa municipal Verano Joven y fue inaugurada por el alcalde, Fernando Priego, y la concejala de Juventud, Sara Alguacil, que destacaron el papel de este encuentro como plataforma para visibilizar el talento y las iniciativas impulsadas por los jóvenes.

Consolidada como una de las actividades de referencia para la población juvenil egabrense, la cita volvió a ofrecer un escaparate para que los jóvenes dieran a conocer proyectos empresariales, iniciativas creativas y propuestas asociativas, favoreciendo además el contacto con sus convecinos.

Batucada para ambientar la iniciativa juvenil en Cabra. / MORENO

El recorrido por la calle Palomas permitió descubrir una variada oferta de expositores comerciales, creativos e informativos, junto a espacios impulsados por entidades vinculadas a la Casa de la Juventud. Entre ellos, el stand de los corresponsales juveniles, donde se informó sobre los proyectos que desde el área municipal de Juventud están dirigidos a este sector de la población, así como el del Centro Universitario de Desarrollo de Cabra de la Universidad de Córdoba (UCO) desde el que se difundieron recursos relacionados con el emprendimiento, la formación y la inserción laboral además de los de la propia UCO.

Desfiles de moda y un Punto Arcoíris en la Casa de la Juventud

Uno de los momentos más seguidos de la noche fueron los dos desfiles de moda organizados por los establecimientos Pisatta y María Ruiz, que compartieron protagonismo con talleres y demostraciones de peluquería, maquillaje, elaboración de velas decorativas y coctelería sin alcohol. La programación también incluyó un punto informativo LGTBI integrado en el proyecto Punto Arcoíris de la Casa de la Juventud.

La implicación directa de los jóvenes volvió a ser una de las señas de identidad del evento. Los Corresponsales Juveniles, junto a la asociación Dos Estrellas y otros colectivos como Verso Errante, asumieron la gestión de distintos espacios de la actividad, contribuyendo al ambiente participativo que caracterizó toda la velada.

La celebración sirvió para inaugurar la programación de Verano Joven, que se desarrollará durante los próximos meses con talleres, actividades culturales, propuestas de ocio educativo, viajes e intercambios internacionales. Entre las novedades figuran acciones formativas sobre emprendimiento organizadas junto al Centro Universitario de Desarrollo de Cabra, además de talleres de ajedrez, inglés conversacional, cocina, fotografía con móvil, cianotipia, impresión de camisetas, pintura de zapatillas, manualidades, sevillanas y sesiones de Work Coffee in English.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, en un puesto del programa. / MORENO

El programa volverá a apostar por la dimensión europea con dos intercambios juveniles que tendrán lugar durante el mes de julio en Letonia y Rumanía, además de reforzar su oferta en materia de bienestar emocional mediante tres talleres promovidos por el servicio de atención psicológica de la Casa de la Juventud, centrados en la neurodivergencia, el acompañamiento emocional y la gestión de las emociones.

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La oferta estival se completará con viajes, rutas de senderismo organizadas con el apoyo de la Diputación de Córdoba y la participación de la delegación municipal de Juventud en el encuentro de la Red Partícipe Plus, previsto en Montilla entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. El Instituto Andaluz de la Juventud colabora, además, en la financiación de La Calle Joven, los talleres de verano y las actividades programadas con motivo del mes del Orgullo.