Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches esperan cerca de 1.000 participantes este fin de semana en Añora

Añora volverá a latir este fin de semana al ritmo de los juegos de siempre. Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches regresan los días 3, 4 y 5 de julio con una nueva edición que convertirá al municipio norcordobés en uno de los grandes focos de atracción del verano en la provincia de Córdoba, según ha informado el Ayuntamiento de Añora en una nota de prensa.

La cita reunirá a 48 equipos y cerca de 1.000 participantes, que competirán durante tres días en 15 juegos tradicionales y en el baile de la Jota de Los Pedroches, una de las señas de identidad del evento. La organización destaca además que esta edición llega con un nuevo récord de solicitudes de participación: 15 equipos aspirantes para cubrir las seis plazas disponibles.

Las calles, plazas, el recinto ferial y otros espacios del municipio se transformarán en un gran escenario de convivencia, habilidad y memoria popular. El objetivo, más allá de la competición, es reivindicar una forma de diversión ligada a la cultura rural, al trabajo en equipo y a las tradiciones que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana en los pueblos de Los Pedroches.

Récord de solicitudes para participar en Añora

El sistema de rotación implantado por la organización permite que cada año descansen seis equipos y entren otros seis nuevos, con el fin de renovar la competición y ofrecer oportunidades a nuevas formaciones. En esta ocasión, la demanda ha superado de nuevo las expectativas, con 15 solicitudes para ocupar esas plazas.

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha señalado que este dato es “la mejor noticia” antes del inicio de las Olimpiadas. “Cuando hace más de quince años comenzamos esta aventura nunca imaginamos que llegaríamos a tener más equipos queriendo entrar que plazas disponibles”, ha afirmado.

Madrid ha subrayado que este crecimiento demuestra que las Olimpiadas Rurales han conseguido “crear una comunidad que cada año quiere seguir creciendo sin perder su esencia”. Los equipos que debutan este año podrán optar, si cumplen los requisitos establecidos, a incorporarse de forma estable en futuras ediciones.

Una de las carreras de zancos de las Olimpiadas Rurales, que vuelven a Añora este fin de semana. / CÓRDOBA

Juegos populares, jota y orgullo rural

La competición arrancará el viernes con la ceremonia inaugural y las primeras pruebas: garrote, a piola y cucaña. El sábado se concentrará buena parte del programa deportivo, con pruebas como mizos, tiraores, adoquín, carreras de sacos, cintas, zancos, soga y la popular sillita de la reina.

Uno de los momentos más esperados será de nuevo el baile de la Jota de Los Pedroches, incorporado como una reivindicación del folclore tradicional de la comarca y convertido ya en una de las imágenes más reconocibles de las Olimpiadas. El domingo llegará el turno del pingané, la comba y el porteo de cántaros, antes de la entrega de premios y la clausura.

Durante todo el fin de semana, las pruebas convivirán con una amplia programación de ocio, música y restauración, lo que atraerá a miles de visitantes hasta Añora y reforzará el papel del municipio como destino turístico del norte de Córdoba.

Añora celebra sus Olimpiadas Rurales escolares / Rafa Sánchez

Para el alcalde, las Olimpiadas son mucho más que un acontecimiento deportivo. “Aquí la gente viene a competir, pero también a convivir”, ha destacado Madrid, quien ha defendido que el evento habla de igualdad, porque los equipos son paritarios; de inclusión, por la diversidad de edades y procedencias; de sostenibilidad, por la recuperación de juegos tradicionales; y de orgullo rural, por mostrar la capacidad de los pueblos para organizar citas de referencia nacional.

Añora se prepara así para un fin de semana en el que la tradición saldrá a la calle convertida en fiesta compartida. Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches vuelven a recordar que los juegos de antes siguen teniendo mucho que decir en la vida de los pueblos cordobeses.