Ciencia y Tecnología
El matemático egabrense Antonio J. Durán recibirá una de las Medallas de la Real Sociedad Matemática Española en 2026
Junto a su labor investigadora, ha mantenido una intensa actividad divulgadora, contribuyendo a acercar las matemáticas y la ciencia a la sociedad
El matemático egabrense Antonio José Durán Guardeño, catedrático de la Universidad de Sevilla, será distinguido en 2026 con una de las tres Medallas de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), uno de los máximos reconocimientos que concede la institución a quienes han realizado aportaciones sobresalientes al desarrollo de las matemáticas y al fortalecimiento de la comunidad científica española.
La concesión de estas distinciones fue acordada por unanimidad por el jurado de las Medallas RSME 2026 y ratificada posteriormente por la Junta de Gobierno de la sociedad científica en su reunión del pasado 25 de junio.
La RSME reconoce a Antonio J. Durán por una trayectoria científica y académica de "extraordinaria relevancia", en la que destacan tanto la amplitud y profundidad de sus contribuciones a la investigación matemática como su compromiso sostenido con la propia institución desde su refundación.
Los méritos del premiado
El profesor Durán ha desarrollado una carrera investigadora de referencia internacional en el ámbito del análisis matemático, con aportaciones que abarcan desde la teoría de la aproximación y las transformadas integrales hasta las funciones especiales, los polinomios ortogonales y, más recientemente, la teoría analítica de números. Según destaca el fallo, su capacidad para abrir nuevas líneas de investigación y abordar problemas desde perspectivas diversas ha dado lugar a trabajos de gran originalidad y profundidad.
Junto a su labor investigadora, el matemático nacido en Cabra ha mantenido una intensa actividad divulgadora, contribuyendo a acercar las matemáticas y la ciencia a la sociedad, tanto desde una perspectiva histórica como mediante la difusión de los avances más recientes de esta disciplina y sus aplicaciones.
La Real Sociedad Matemática Española también subraya su decisiva implicación en el fortalecimiento institucional de la entidad. Antonio J. Durán ha formado parte de su Junta de Gobierno, de la Comisión de Publicaciones y de diferentes iniciativas estratégicas, además de desempeñar un papel relevante en la organización del congreso conjunto RSME-American Mathematical Society celebrado en Sevilla en 2003 y del Congreso Internacional de Matemáticos de Madrid en 2006, donde coordinó un amplio programa de actividades culturales destinado a acercar las matemáticas al conjunto de la ciudadanía.
Tres referentes de las matemáticas españolas
Junto a Antonio J. Durán, las Medallas de la RSME 2026 han recaído también en Alberto Carlos Elduque Palomo, profesor de la Universidad de Zaragoza, reconocido por sus destacadas contribuciones al álgebra y por su intensa labor en la formación de nuevas generaciones de matemáticos, y en Carme Torras Genís, investigadora del Instituto de Robótica e Informática Industrial (CSIC-UPC), referente internacional por sus aportaciones al desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial desde las matemáticas, así como por su defensa de una IA ética y orientada al servicio de las personas.
El jurado, presidido por Juan Matías Sepulcre Martínez, destacó la elevada calidad de todas las candidaturas presentadas y adoptó la propuesta de concesión de las tres medallas por unanimidad, resaltando asimismo el espíritu de consenso y el alto nivel científico de los aspirantes.
Con este reconocimiento, Antonio José Durán suma una nueva distinción a una dilatada trayectoria académica e investigadora y sitúa nuevamente el nombre de Cabra entre los referentes de la excelencia científica española.
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