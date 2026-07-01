La Junta impulsa en la Vega del Guadalquivir de Córdoba cinco programas que combinan empleo y formación para mejorar la inserción laboral

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha en Posadas cinco nuevos programas de empleo y formación, uno promovido por el Ayuntamiento de esta localidad y otros cuatro por la Mancomunidad Vega del Guadalquivir, que la conforman La Victoria, Guadalcázar, Hornachuelos y Posadas. Estas iniciativas permitirán que 75 personas desempleadas adquieran cualificación profesional mientras desarrollan un trabajo remunerado –percibirán el 50% del salario mínimo interprofesional- durante doce meses en actuaciones de interés general para sus municipios.

En conjunto, estos proyectos suponen una inversión de más de 1,7 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, de los que 1,43 millones corresponden a los cuatro programas de la Mancomunidad y más de 313.000 euros al impulsado por el Ayuntamiento de Posadas.

El objetivo de los programas es "ofrecer oportunidades reales de inserción laboral"

Durante la inauguración de las iniciativas, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez ha destacado que estos programas responden a uno de los principales objetivos de las políticas activas de empleo, “ofrecer oportunidades reales de inserción laboral a través de un modelo que combina formación oficial, experiencia profesional y remuneración desde el primer día”. En el caso de la Mancomunidad, los beneficiarios son en su mayoría desempleados mayores de 45 años, y las especialidades se centran en construcción y jardinería, mientras que el proyecto municipal de Posadas forma a jóvenes menores de 30 años en atención al cliente y desarrollo de aplicaciones con tecnologías web.

Gálvez ha puesto de manifiesto que esta experiencia "permite a las personas desempleadas mejorar su cualificación y adquirir una experiencia profesional muy valorada por las empresas, al tiempo que perciben un salario durante todo el proceso formativo". Asimismo, ha subrayado que las especialidades elegidas responden a sectores con demanda de profesionales cualificados, favoreciendo así las posibilidades de inserción laboral una vez finalicen los proyectos.

La delegada ha estado acompañada por los cuatro alcaldes, Emilio Martínez, de Posadas; Julián López, de Hornachuelos; José Abad, de La Victoria, y Domingo Reina, de Guadalcázar, los cuales han coincidido en la gran oportunidad que tiene el alumnado una vez complete la formación para abrirse camino en el mundo laboral, bien por cuenta ajena o a través del emprendimiento.

La Junta adelanta el 100 % de la financiación de estos proyectos

Igualmente, han destacado la importancia del retorno directo que generarán estos programas en sus localidades. Los alumnos-trabajadores ejecutarán actuaciones de mejora de espacios públicos, edificios municipales, entornos patrimoniales, infraestructuras deportivas, senderos y zonas verdes, contribuyendo a la conservación del patrimonio, la accesibilidad y la mejora del entorno urbano y natural.

Asimismo, las autoridades han agradecido y puesto en valor el trabajo de los y las técnicos de la Mancomunidad y del equipo de formadores y orientadores de los distintos programas.

Por último, María Dolores Gálvez ha destacado que estas actuaciones reflejan "la importancia de trabajar de la mano con los ayuntamientos y las mancomunidades, que conocen las necesidades de sus municipios y son aliados fundamentales para desarrollar políticas activas de empleo eficaces". En este sentido, recordó que la Junta adelanta el 100 % de la financiación de estos proyectos, facilitando que las entidades locales puedan ponerlos en marcha sin tener que anticipar recursos propios.

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En total, en la provincia de Córdoba se pondrán en marcha 29 proyectos en la presente convocatoria que acaparan a 435 alumnos y alumnas, con más de diez millones de inversión.