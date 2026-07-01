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Julio Venzalá Muñoz será el pregonero de la Semana Santa de Cabra en 2027

La Agrupación General de Hermandades y Cofradías ha elegido al reconocido cofrade por su experiencia y compromiso con la Iglesia local

Julio Venzalá Muñoz será el pregonero de la Semana Santa de Cabra en 2027.

Julio Venzalá Muñoz será el pregonero de la Semana Santa de Cabra en 2027. / J. Moreno

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José Moreno

José Moreno

Cabra

La Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra ha designado a Julio Venzalá Muñoz como pregonero de la Semana Santa de 2027, una decisión adoptada por su Junta de Gobierno durante la última sesión ordinaria celebrada por la entidad.

El nombramiento se produce tras el estudio y la votación de las diferentes propuestas presentadas a la Junta de Gobierno, que finalmente ha acordado confiar esta responsabilidad a Venzalá Muñoz, destacando su trayectoria y su estrecha vinculación con el mundo cofrade egabrense.

Un pregonero con una amplía experiencia y muy implicado en la vida cofrade de Cabra

Desde la Agrupación General se subraya a través de una nota, que el futuro pregonero reúne una amplia experiencia en la vida de las hermandades de la localidad, así como un firme compromiso con la Iglesia y una reconocida capacidad para transmitir el significado de la Semana Santa, circunstancias que, a juicio de la institución, lo convierten en la persona idónea para pronunciar el pregón anunciador de la celebración en 2027.

La entidad también ha querido expresar públicamente su felicitación a Julio Venzalá Muñoz por la aceptación del nombramiento y agradecer la disposición y generosidad con la que ha asumido este encargo.

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La Agrupación General de Hermandades y Cofradías confía en que el pregón contribuya a poner en valor el patrimonio espiritual y cofrade de Cabra y se convierta en uno de los actos más destacados de la programación previa a la Semana Santa de 2027.

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