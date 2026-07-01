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Seguridad

Jesús Egea López toma posesión como nuevo jefe de la Policía Local de Rute

El nuevo jefe cuenta con 22 años de experiencia en Lucena y asume el liderazgo de un cuerpo que se reforzará con cinco nuevos agentes

Toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local de Rute.

Toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local de Rute. / Manuel Padilla

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Manuel Padilla

Rute

Jesús Egea López ha tomado posesión de su cargo como nuevo jefe de la Policía Local de Rute en un acto institucional celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento. La ceremonia ha contado con la asistencia de compañeros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de miembros del equipo de gobierno municipal y familia.

El alcalde de Rute, David Ruiz, ha presidido el acto y ha trasladado su felicitación al nuevo responsable de la Policía Local, deseándole éxito en esta nueva etapa profesional. Durante su intervención, el regidor ha destacado la importancia de la responsabilidad que asume Jesús Egea, subrayando que “ser jefe significa liderar un equipo y una institución cercana a los vecinos”.

Asimismo, ha definido a la Policía Local como “un cuerpo esencial” para el correcto funcionamiento del municipio. David Ruiz también ha querido reconocer la labor desempeñada por el hasta ahora jefe de la Policía Local, Antonio Flores, quien recientemente se ha jubilado tras décadas de servicio al frente del cuerpo.

Refuerzo de la plantilla

Además, el alcalde ha anunciado que la plantilla de la Policía Local de Rute se verá reforzada a partir de la próxima semana con la incorporación, en periodo de prácticas, de cinco nuevos agentes. Con estas incorporaciones, el cuerpo alcanzará los 16 efectivos, reforzando así la capacidad de servicio y atención a la ciudadanía.

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Por su parte, Jesús Egea López ha afrontado su toma de posesión con ilusión y el firme compromiso de trabajar al servicio de los ciudadanos de Rute. El nuevo jefe cuenta con una amplia trayectoria profesional de 22 años en la Policía Local de Lucena, de los cuales nueve los ha desempeñado como oficial, experiencia que pone ahora al servicio del municipio ruteño en esta nueva etapa al frente del cuerpo.

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