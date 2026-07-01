Fallece en Priego de Córdoba el sacerdote José Camacho Marfil, Hijo Predilecto de la localidad

El sacerdote José Camacho Marfil ha fallecido este miércoles en Priego de Córdoba a los 94 años de edad. José Camacho era una figura muy vinculada a la vida religiosa, cofrade, cultural y social del municipio, donde fue reconocido como Hijo Predilecto y nombrado Prieguense del Año 2005 por la Asociación Cultural Adarve.

Su capilla ardiente ha quedado instalada en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, mientras que la misa de exequias tendrá lugar este jueves, a las 10.00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Nacido el 19 de noviembre de 1931 en Priego, fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1957, iniciando una trayectoria ministerial que se prolongó durante casi siete décadas al servicio de la Iglesia y de la comunidad.

Don José, como era conocido por sus vecinos, pertenecía a una generación de sacerdotes que marcaron buena parte de la vida eclesial cordobesa de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras décadas del XXI.

Su ministerio estuvo caracterizado por la cercanía, la continuidad en el servicio y una fuerte vinculación con Priego, localidad en la que desarrolló buena parte de su labor pastoral y donde mantuvo una presencia activa en celebraciones religiosas, hermandades, cultos y actos de especial relevancia.

Una estrecha relación con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Una de las facetas más conocidas de su trayectoria fue su estrecha relación con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la que fue su capellán durante décadas, participando en cultos, celebraciones y actos vinculados a la imagen nazarena y al entorno de la iglesia de San Francisco.

También formó parte de la memoria viva del Prendimiento, representación en la que durante muchos años interpretó a Jesús de Nazaret y a la que también puso su voz en la narración, contribuyendo a engrandecer una de las escenas más singulares y reconocibles de la Semana Santa prieguense.

En 2015 fue nombrado capellán de la Residencia de Ancianos Fundación Mármol de Priego.

Junto a su dimensión sacerdotal y cofrade, José Camacho Marfil fue también un reconocido belenista, gracias a su sensibilidad artística, su conocimiento de la tradición y su cuidado por los detalles, que lo convirtieron en una figura muy vinculada al mundo del belenismo.

El reconocimiento público a su trayectoria llegó en 2006, cuando recibió el título de Hijo Predilecto de Priego de Córdoba, después de haber sido distinguido como Prieguense del Año 2005.

Distinciones que pusieron de manifiesto no solo su dimensión religiosa, sino también el aprecio social que despertaba entre sus vecinos.

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Con el fallecimiento de José Camacho Marfil, Priego despide a un sacerdote que dedicó su vida al servicio de la Iglesia y de su pueblo, y cuyo nombre queda incorporado a la historia religiosa, cultural y humana de la ciudad.