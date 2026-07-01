Programación cultural
La Diputación de Córdoba impulsa la participación ciudadana con la iniciativa Efecto Mariposa
La Escuela de Ciudadanía Activa de la institución estrena una nueva edición del programa con representaciones teatrales y circenses
La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva edición de Efecto Mariposa, una iniciativa enmarcada en el programa de la Escuela de Ciudadanía Activa, que persigue “acercar a la ciudadanía la importancia de la participación activa en la vida de sus municipios a través de las artes escénicas”.
Así lo ha explicado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha añadido que “se trata de poner a disposición del tejido asociativo, ayuntamientos y ELAs, y de la ciudadanía en general, una serie de herramientas para impulsar una participación ciudadana activa a través de actividades informativas, acciones de difusión, divulgativas, de sensibilización, formativas, de diálogo y de encuentros para el debate, entre otros”.
La campaña tiene como eje central una representación escénica en la que convergen circo, danza, teatro y música reflejando algunos de los conflictos sociales y situaciones cotidianas “desde una mirada crítica y con mucho sentido del humor”, ha asegurado Moreno.
Representaciones 2026
Las representaciones, a cargo de María Hames y sus acompañantes Yumi y Pablo, se llevarán a cabo, a las 21.30 horas, en Fuente Obejuna el 5 de julio; en Valenzuela, 8 de julio; en Monturque, 9 de julio; y en Bujalance, 12 de julio; ya en septiembre, se representará en Villaharta, el 18 de septiembre; y en Belmez, el 19, a las 21.00 horas.
Moreno ha recordado que “esta iniciativa está teniendo muy buena acogida en los municipios de la provincia; de 2022 a 2025 se llevó a cabo en 36 municipios; en 2025 se representó en Fuente Palmera, Almedinilla, Villanueva del Rey, Pedroche, Iznájar y Baena, con una afluencia aproximada de 1.000 personas”.
“Este año hemos dado la oportunidad a municipios de menor población que lo han solicitado a que se desplacen a localidades cercanas donde se va a representar, a través de un servicio de autobús, para que puedan acudir a este espectáculo de forma gratuita como es el caso de Valsequillo, en que los interesados se podrán desplazar a Fuente Obejuna, el 5 de julio; y Fuente la Lancha, que podrán acudir el 19 de septiembre a Belmez, y disfrutar de esta iniciativa”, ha apostillado Moreno.
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