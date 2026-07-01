Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cines de veranoJuan Gutiérrez CCFEscuelas de veranoCalifato GourmetPolicías de vigilantesProyectil Guerra CivilDetenido apología terrorismoCEFCApartamentos turísticosLimpieza de colegiosOrdenanza de veladoresAccidente grave cementerio FuensantaMorante Córdoba CFMapa de radaresOlimpiadas Los PedrochesOla de calorInvestidura en Andalucía
instagramlinkedin

Sucesos

Desaparece un vecino de El Viso en Callús (Barcelona) durante una actividad en una zona rural

Los Mossos d’Esquadra mantienen activo un dispositivo de búsqueda en el entorno de la masía Mas Gras y el Ayuntamiento de El Viso pide colaboración ciudadana para localizar a Braulio Gómez Delgado

Imagen difundida de Braulio

Imagen difundida de Braulio / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antonio Manuel Caballero

Un vecino de El Viso, identificado como Braulio Gómez Delgado, de 63 años, permanece desaparecido desde la madrugada del sábado 27 de junio tras ser visto por última vez en una zona rural del municipio de Callús, en la provincia de Barcelona.

El hombre se encontraba en el entorno de la masía Mas Gras, a donde había acudido para participar en un encuentro o actividad de grupo, según han informado fuentes de los Mossos d’Esquadra, que mantienen activo un dispositivo de búsqueda en la zona.

El Ayuntamiento de El Viso se ha hecho eco de la desaparición y ha solicitado la colaboración ciudadana para intentar obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, especialmente entre personas que se encuentren en el área o sus alrededores.

Búsqueda en zona forestal

Según las autoridades, el desaparecido abandonó el lugar sin su teléfono móvil ni su vehículo, lo que complica las labores de localización mediante medios tecnológicos.

El operativo de búsqueda continúa desplegado en el entorno rural de Callús con rastreos en zonas boscosas, caminos y alrededores de la masía Mas Gras, en los que participan efectivos de emergencias y unidades especializadas.

Descripción del desaparecido

Braulio Gómez Delgado mide aproximadamente 1,57 metros, tiene complexión muy delgada y cabello canoso. En el momento de su desaparición vestía ropa deportiva y pantalones cortos.

Noticias relacionadas

Las autoridades mantienen abierta la investigación y piden la máxima colaboración ciudadana para cualquier pista que pueda contribuir a su localización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
  2. Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
  3. La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
  4. Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
  5. Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
  6. Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
  7. Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba
  8. Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de la parroquia Nuestra Señora del Castillo

Buscan a un vecino de El Viso desaparecido en una zona rural de Barcelona

Jesús Egea López toma posesión como nuevo jefe de la Policía Local de Rute

Jesús Egea López toma posesión como nuevo jefe de la Policía Local de Rute

Más de 250 vecinos y vecinas de Hinojosa del Duque se preparan para representar 'La vaquera de la Finojosa'

Fallece en Priego de Córdoba el sacerdote José Camacho Marfil, Hijo Predilecto de la localidad

Los bomberos de la Diputación regresan a Córdoba desde Venezuela: "Han caído muchísimos edificios como un sándwich"

Los bomberos de la Diputación regresan a Córdoba desde Venezuela: "Han caído muchísimos edificios como un sándwich"

El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba

El deporte, eje del proyecto infantil de Cabra para fomentar la salud y la participación juvenil

El deporte, eje del proyecto infantil de Cabra para fomentar la salud y la participación juvenil

Culmina la restauración de las termas de Torreparedones tras tres años de gestiones y una inversión de 1,2 millones de euros

Culmina la restauración de las termas de Torreparedones tras tres años de gestiones y una inversión de 1,2 millones de euros
Tracking Pixel Contents