Desaparece un vecino de El Viso en Callús (Barcelona) durante una actividad en una zona rural

Un vecino de El Viso, identificado como Braulio Gómez Delgado, de 63 años, permanece desaparecido desde la madrugada del sábado 27 de junio tras ser visto por última vez en una zona rural del municipio de Callús, en la provincia de Barcelona.

El hombre se encontraba en el entorno de la masía Mas Gras, a donde había acudido para participar en un encuentro o actividad de grupo, según han informado fuentes de los Mossos d’Esquadra, que mantienen activo un dispositivo de búsqueda en la zona.

El Ayuntamiento de El Viso se ha hecho eco de la desaparición y ha solicitado la colaboración ciudadana para intentar obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, especialmente entre personas que se encuentren en el área o sus alrededores.

Búsqueda en zona forestal

Según las autoridades, el desaparecido abandonó el lugar sin su teléfono móvil ni su vehículo, lo que complica las labores de localización mediante medios tecnológicos.

El operativo de búsqueda continúa desplegado en el entorno rural de Callús con rastreos en zonas boscosas, caminos y alrededores de la masía Mas Gras, en los que participan efectivos de emergencias y unidades especializadas.

Descripción del desaparecido

Braulio Gómez Delgado mide aproximadamente 1,57 metros, tiene complexión muy delgada y cabello canoso. En el momento de su desaparición vestía ropa deportiva y pantalones cortos.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación y piden la máxima colaboración ciudadana para cualquier pista que pueda contribuir a su localización.