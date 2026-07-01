El deporte, eje del proyecto infantil de Cabra para fomentar la salud y la participación juvenil

El deporte como herramienta para mejorar la salud, favorecer la convivencia y promover valores desde la infancia. Ese ha sido el eje del proyecto Deporte y Bienestar, elaborado durante el curso 2025/2026 por el Consejo Local de la Infancia de Cabra (CLIC) y presentado este miércoles 1 de julio en un acto en el que los propios escolares han dado a conocer el trabajo realizado a lo largo del año.

La iniciativa ha permitido a los integrantes del CLIC reflexionar sobre la importancia de incorporar la actividad física a la vida cotidiana y trasladar ese mensaje al resto de la población infantil y juvenil a través de campañas de sensibilización. El proyecto se ha materializado en eslóganes, cartelería, decálogos y pódcast elaborados por los propios alumnos, en los que destacan los beneficios físicos, emocionales y sociales del deporte, así como su papel para prevenir el sedentarismo y favorecer el bienestar.

La presentación, que ha estado presidida por el alcalde Fernando Priego junto a la delegada municipal de Infancia y Familias, Mª Sierra Sabariego, y ha contado con la participación del alumnado de los colegios Andrés de Cervantes, Carmen de Burgos, Juan Valera, Nuestra Señora de la Sierra, San José y el Colegio de Educación Especial Niño Jesús, además de los institutos Aguilar y Eslava, Felipe Solís y Dionisio Alcalá-Galiano.

Durante su intervención, Priego ha destacado el papel del Consejo Local de la Infancia como cauce de participación de los menores en la vida pública del municipio. "Representan la voz, la ilusión, la esperanza y las reivindicaciones de la infancia egabrense", ha afirmado el regidor, quien ha recordado que este órgano cumple más de quince años de trayectoria y se ha convertido en una referencia en materia de participación infantil.

El alcalde también ha puesto en valor el trabajo realizado por los escolares, subrayando que el deporte no solo favorece la adquisición de hábitos saludables y ayuda a prevenir problemas como la obesidad o la diabetes, sino que también transmite valores fundamentales para el desarrollo personal, entre ellos el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto, la solidaridad, el esfuerzo y la superación.

Asimismo, ha señalado que las conclusiones extraídas del proyecto servirán como referencia para las futuras políticas municipales dirigidas a la infancia, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando iniciativas que permitan escuchar y tener en cuenta las propuestas de niños y niñas.

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Priego ha agradecido igualmente la implicación de los centros educativos, el profesorado, las familias, las asociaciones de madres y padres, el Observatorio Local de la Infancia, el personal técnico municipal y la Delegación de Infancia y Familias, cuya colaboración ha hecho posible el desarrollo de este nuevo proyecto del Consejo Local de la Infancia.