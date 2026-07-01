Culmina la restauración de las termas de Torreparedones tras tres años de gestiones y una inversión de 1,2 millones de euros

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha presentado la finalización de la restauración y rehabilitación de las termas del Parque Arqueológico de Torreparedones, una de las actuaciones patrimoniales más relevantes acometidas en el yacimiento durante los últimos años y que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, financiada principalmente con cargo al antiguo programa del 1,5 % Cultural del Ministerio.

Durante la visita, acompañada por el arquitecto director de la intervención, José Manuel Reyes, la regidora ha destacado que la culminación del proyecto representa "uno de los mayores logros" del actual equipo de gobierno, después de encontrar la obra paralizada a su llegada al Ayuntamiento en junio de 2023.

Serrano ha explicado que los trabajos, iniciados gracias a una subvención concedida en 2019 para la restauración del foro y las termas, permanecían detenidos desde hacía más de un año debido a discrepancias técnicas sobre el diseño de la cubierta y a la necesidad de obtener nuevas autorizaciones de la Consejería de Cultura, al tratarse de un Bien de Interés Cultural.

Aspecto de las termas del Parque Arqueológico de Torreparedones tras su restauración, en la que se han invertido 1,2 millones de euros. / J.C. Roldán

Reconocimiento municipal a la empresa encargada del proyecto

Ante esta situación, el Ayuntamiento impulsó la redacción de un proyecto modificado, negoció con el Ministerio la ampliación de los plazos para evitar la pérdida de la financiación y afrontó un nuevo proceso de licitación, después de que el primero quedara desierto por la escasez de empresas especializadas en restauración patrimonial. Finalmente, la ejecución fue asumida por la empresa Hermanos Campano, cuyos responsables han recibido el reconocimiento municipal por el trabajo desarrollado durante los once meses de obra.

La alcaldesa también ha agradecido expresamente la labor del arquitecto baenense José Manuel Reyes y del conjunto de profesionales que han participado en la dirección facultativa y en el seguimiento arqueológico del proyecto, destacando que la solución adoptada ha permitido proteger las termas sin alterar la percepción visual del conjunto arqueológico.

Por su parte, José Manuel Reyes ha explicado que la intervención se ha centrado en tres actuaciones fundamentales: la construcción de una cubierta protectora sobre el edificio termal principal, la mejora del sistema de evacuación de aguas del resto del complejo y la consolidación estructural de los elementos murarios que habían quedado expuestos tras las excavaciones arqueológicas.

El arquitecto ha señalado que el criterio seguido durante toda la actuación ha sido intervenir "de la forma más silenciosa posible", priorizando la conservación del monumento y respetando su valor histórico. La nueva cubierta, realizada con materiales de alta tecnología, permite una iluminación natural del edificio y reduce la incidencia del calor mediante vidrios con control solar, ofreciendo una solución compatible con la conservación del yacimiento.

"Si los romanos hubieran dispuesto de estos recursos tecnológicos, probablemente habrían optado por una solución similar", ha afirmado Reyes, quien ha recordado que las termas, construidas en el siglo I d. C., ya buscaban aprovechar al máximo la entrada de luz mediante los sistemas arquitectónicos de la época.

Compromiso municipal con la puesta en valor de Torreparedones

María Jesús Serrano ha reiterado el compromiso municipal con la puesta en valor de Torreparedones y ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja ya en la restauración del lienzo norte del castillo, una actuación que será financiada al 50 % por la Diputación de Córdoba y el Consistorio baenense.

Asimismo, ha reclamado a las administraciones competentes que agilicen tanto la reparación del camino de acceso al parque arqueológico, gravemente dañado por las intensas lluvias del pasado invierno, como las obras de la carretera autonómica Baena-Cañete de las Torres, imprescindibles para garantizar un acceso seguro al yacimiento.

La alcaldesa ha subrayado que la reapertura de Torreparedones al público dependerá de la recuperación de estos accesos, insistiendo en que la seguridad de los visitantes constituye una prioridad.

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Con la finalización de esta intervención, el Ayuntamiento considera culminada una de las actuaciones patrimoniales más importantes realizadas en Torreparedones, un enclave arqueológico de referencia que continúa ampliando su valor histórico y turístico gracias a la conservación de uno de los complejos termales romanos mejor preservados de Andalucía.