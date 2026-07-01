El tiempo
Córdoba sigue en un horno y la Aemet avisa: "En los próximos días habrá aire muy cálido y no se descarta otra ola de calor"
El norte y el centro de la provincia se encuentran en aviso naranja por calor, mientras que el sur está en aviso amarillo
El calor no solo no remitirá en las próximas horas, sino que irá a peor. Es el balance, contundente pero sólido, que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Córdoba y provincia. De hecho, la zona de Sierra-Pedroches, en el norte, se ha unido a la Campiña cordobesa en el aviso naranja por altas temperaturas decretado por el instituto oficial. En la capital podrían registrarse los 41 grados, con 40º de máxima en Los Pedroches y el Valle del Guadiato. Además, en la Subbética y el sur de la provincia hay aviso amarillo por altas temperaturas, que en este caso llegarán a los 39º.
Esta pasada madrugada, todas las estaciones meteorológicas menos dos (aeropuerto de Córdoba y Villanueva de Córdoba) han registrado mínimas por encima de los 22º. Se ha llevado la palma Doña Mencía, con 24,1 grados de mínima. Una noche tropical generalizada que ha seguido a una tarde ya de por sí muy calurosa. En este caso, la máxima se la anotó Montoro, con 41,7º, mientras que le siguieron La Rambla (40,5º) y la capital cordobesa (40,4º).
Una nueva ola de calor podría llegar este fin de semana
Además, en los próximos días, la Aemet ha advertido de la llegada a España de "masas de aire muy cálidas", por lo que "no es descartable" que se registre "una nueva ola de calor a partir del fin de semana". "En cualquier caso", tendremos "temperaturas diurnas y nocturnas otra vez muy altas durante varios días", finaliza el post en la red social X del instituto meteorológico nacional.
¿Qué temperatura máxima hará hoy en Córdoba y provincia?
En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy miércoles, 1 de julio, tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos variables.
Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 38º.
El tiempo este jueves 2 de julio
Para mañana jueves, 2 de julio, la Aemet espera cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en la sierras. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 41º, en Lucena entre 22º y 36º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 36º.
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