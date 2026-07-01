Las cofradías de Montilla afrontan una etapa incierta tras la dimisión de su presidente, José Antonio Trapero

La Agrupación de Cofradías de Montilla afronta una etapa incierta tras la dimisión de su presidente, José Antonio Trapero Perea, una decisión que adoptó a finales del pasado mes de abril y que ha obligado a la entidad que aglutina a todas las hermandades de Pasión a convocar para mañana una asamblea extraordinaria a la que, por el momento, no concurrirá ninguna candidatura.

El hasta ahora presidente de la Agrupación de Cofradías presentó a finales del pasado mes de abril su renuncia al cargo, una decisión que fue comunicada a las hermandades montillanas y que ahora obliga a activar el procedimiento previsto en los estatutos para renovar la dirección de la entidad.

Sin embargo, la asamblea convocada para mañana, se celebrará sin que se haya formalizado ninguna candidatura, lo que aboca a declarar desierto el proceso electoral si la situación no cambia. Así lo detalló, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, el propio José Antonio Trapero, quien confirmó su salida de la presidencia y explicó el escenario que se abre ahora en el seno de la institución cofrade.

La entidad podría quedar en manos de una junta gestora

“Presenté mi renuncia al cargo y por eso hay elecciones este jueves, 2 de julio, aunque no se ha presentado ningún candidato”, detalló el todavía responsable de la Agrupación de Cofradías, quien precisó el calendario que contemplan las normas internas de la entidad en caso de que no prospere ninguna candidatura en la asamblea de este jueves. “Según los estatutos de la Agrupación, a partir de mañana, se convocará una nueva asamblea, dentro de un plazo de noventa días”.

En ese sentido, Trapero detalló también la posibilidad de que la entidad quede en manos de una junta gestora si, transcurrido ese plazo, continúa sin presentarse ninguna alternativa para asumir la dirección de la entidad. “La junta gestora se activaría en caso de no haber candidatura dentro de esos noventa días que establecen los estatutos”, explicó a este periódico.

La renuncia de José Antonio Trapero pone fin de forma anticipada a la etapa que se abrió en julio del pasado año, cuando fue reelegido presidente de la Agrupación de Cofradías de Montilla tras la celebración del Cabildo General de Elecciones. En aquel proceso concurrió como único candidato y obtuvo el respaldo mayoritario de los hermanos mayores y representantes de las hermandades de Pasión, que apostaron entonces por dar continuidad al modelo de trabajo desarrollado desde 2019.

La renuncia de Trapero abre un periodo de incertidumbre institucional

Aquella reelección situaba a Trapero al frente de la Agrupación para un nuevo mandato, con una junta permanente integrada por María Auxiliadora Reyes Ruiz como vicepresidenta, Miguel Alférez Carmona como secretario y Luis Contreras Zamora como tesorero. El equipo compartía una línea de trabajo centrada en reforzar la cohesión entre hermandades, fomentar la participación y dar continuidad a los proyectos impulsados durante los últimos años en el ámbito cofrade montillano.

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Sin embargo, la renuncia presentada a finales de abril interrumpe ese mandato apenas unos meses después de su inicio y abre un periodo de incertidumbre institucional en el órgano más representativo de la Semana Santa de Montilla. La asamblea de mañana será, por tanto, el primer paso formal de un proceso que, en caso de quedar desierto por falta de candidaturas, deberá prolongarse con una nueva convocatoria dentro del plazo estatutario de noventa días.