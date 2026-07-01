La Campiña Sur de Córdoba impulsa 11 huertos comunitarios, sociales y escolares para fomentar la sostenibilidad

La Campiña Sur cordobesa suma nuevos espacios verdes para aprender, convivir y cultivar comunidad. La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha clausurado la actividad Acondicionamiento e Impulso de Huertos Comunitarios y Escolares, una iniciativa desarrollada en el marco del Proyecto Horizonte Campiña Sur 2030 que ha permitido crear y mejorar 11 huertos comunitarios, sociales y escolares en distintos puntos de la comarca.

El acto de cierre se ha celebrado en San Sebastián de los Ballesteros, donde se ha completado la creación de un nuevo huerto social en un solar municipal cedido por el Ayuntamiento. Este espacio, acondicionado desde cero, queda ahora a disposición de la ciudadanía como lugar de convivencia, aprendizaje, participación vecinal y sostenibilidad.

En la clausura han participado el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz; el alcalde de San Sebastián de los Ballesteros, Francisco Javier Maestre; personal técnico de la entidad comarcal; el monitor responsable del programa, Javier Poyato, de la Asociación Mesto; y vecinas participantes, que realizaron la plantación de diferentes especies hortícolas y aromáticas.

Un nuevo huerto social para San Sebastián de los Ballesteros

Durante el acto, Miguel Ruz destacó que este nuevo espacio “representa el mejor ejemplo” del objetivo del programa: transformar espacios sin uso en lugares de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana. El presidente de la Mancomunidad subrayó además que estos huertos contribuyen a fomentar hábitos de vida saludables, acercar la educación ambiental al día a día de los municipios y reforzar la convivencia.

Ruz también puso en valor la colaboración de los ayuntamientos, del Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba, que ha cedido especies hortícolas, y de todas las personas participantes. Según señaló, la respuesta obtenida demuestra el interés existente en la comarca por iniciativas que unen cohesión social, sostenibilidad y cuidado del entorno.

Por su parte, el alcalde Francisco Javier Maestre mostró su satisfacción por la puesta en marcha del huerto social, una actuación que, según afirmó, era “una aspiración” para el municipio. Maestre remarcó que el proyecto ha permitido recuperar un solar en desuso y convertirlo en un espacio abierto a la participación vecinal, al respeto por el medio ambiente y al trabajo comunitario.

El acto de clausura ha contado con el presidente de la Mancomunidad, el alcalde de San Sebastián de los Ballesteros así personal técnico, el monitor responsable y vecinas participantes. / CÓRDOBA

Cinco huertos comunitarios, dos sociales y cuatro escolares

El programa, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha intervenido en cinco huertos comunitarios municipales, dos huertos sociales y cuatro huertos escolares, con un total de 40 sesiones formativas dirigidas a centros educativos, asociaciones y ciudadanía.

En el ámbito de los huertos comunitarios municipales, las actuaciones se han desarrollado en La Guijarrosa, Montalbán de Córdoba, Fernán Núñez y Puente Genil, con trabajos de acondicionamiento, plantación de especies hortícolas y formación. A estas intervenciones se suma la creación del nuevo huerto de San Sebastián de los Ballesteros, donde se han instalado bancales, riego por goteo y se han llevado a cabo labores de siembra, plantación y abonado.

El proyecto también ha permitido mejorar el espacio hortícola de la Asociación de Personas con Discapacidad Nuestra Señora de la Esperanza, en La Rambla, con nuevas plantaciones, formación y una compostera. En Montemayor, el Centro de Día de Personas Mayores cuenta ahora con un espacio de cultivo mediante macetohuertos.

En cuanto a los huertos escolares, se han realizado actuaciones en un centro educativo de Moriles, en dos centros de Montilla y en el CEIP Carmen Romero de Aguilar de la Frontera, donde un espacio en desuso ha sido transformado en un aula al aire libre.

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Con esta iniciativa, la Campiña Sur Cordobesa refuerza su apuesta por un modelo de comarca más sostenible, participativa y cercana, donde los huertos se convierten en herramientas para educar, compartir y cuidar el entorno desde lo local.